Netflix, film e serie TV tra il 13 e il 19 marzo 2023

La settimana centrale di marzo 2023 è quella più importante del mese per Netflix.

Tra il 13 e il 19 marzo, infatti, giunge sulla piattaforma la seconda stagione di Tenebre e ossa, serie molto apprezzata dal pubblico e dai fan del romanzo da cui è tratta. I nuovi episodi tornano quindi a concentrarsi su Alina Starkov per raccontare la sua epopea, in un’ambientazione che mescola la Russia sovietica al fantasy. Per affrontare il temuto generale Kirigan, Alina e Mal riuniscono nuovi alleati e attraversano il continente al fine di trovare due creature mitiche in grado di aumentare i poteri di lei.

Questa settimana segna anche il momento di Money Shot: la storia di PornHub, documentario sul sito che ha cambiato il mondo della pornografia. Il contenuto racconta di come il porno abbia saputo adattarsi ai cambiamenti tecnologici e della società. Con la piattaforma di Pornhub, d’altronde, il materiale hard è diventato disponibile sempre e ovunque, 24h su 24; ma Ponrhub ha anche attirato a sé molte accuse, tra cui quella di condividere materiale sessuale senza il consenso delle persone riprese.

E poi esce Sky High: The Series, nuovo thriller d’azione che racconta la storia di una madre, rimasta vedova e vittima del padre ricettatore, costretta a prendersi cura del figlio e di diversi affari problematici da sola.

Altro contenuto da tenere in considerazione è L’elefante del mago, un lungometraggio animato che racconta di un viaggio straordinario, quello del giovane Peter alla ricerca della sorella che non vede da tempo. Dopo essersi rivolto a una veggente nella piazza del mercato, il ragazzo scopre che la chiave per trovare la sorella è un misterioso elefante.

Netflix: tutte le novità tra il 13 e il 19 marzo 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Tenebre e ossa (stagione 2) – 16 marzo

Sky High: The Series (stagione 1) – 17 marzo

Film originali

L’elefante del mago – 17 marzo

Documentari

Money Shot: la storia di PornHub – 15 marzo

