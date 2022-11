Netflix, film e serie TV in uscita tra il 14 e il 20 novembre 2022

Novembre 2022 è grandioso per Netflix, e anche la terza settimana del mese non delude gli abbonati. Tanta carne al fuoco; sia sul fronte seriale, sia su quello cinematografico.

In questi giorni debutta infatti la terza stagione di Dead to Me, che concluderà le vicende di Jen e Judy. Sulla scia di un altro incidente stradale, le due donne ricevono notizie scioccanti e sono pronte a rischiare la vita per un’amicizia che è al di sopra della legge.

Altra serie tv di successo che torna con una nuova stagione è Elite. La season 6 continuerà a raccontare le vicissitudini degli studenti e delle studentesse di Las Encinas, tra misteri da risolvere e relazioni bollenti.

Tra i film in arrivo, invece, spicca Il prodigio, ambientato 13 anni dopo la Grande Carestia (più precisamente nel 1862). A vestire i panni della protagonista è Florence Pugh: l’attrice interpreta l’infermiera inglese Lib Wright, convocata in Irlanda per condurre un esame su una giovane appartenente a una comunità di devoti. La ragazzina in questione si chiama Anna O’Donnell e sostiene di non aver mangiato per quattro mesi, sopravvivendo per volere di Dio grazie alla “manna dal cielo”. Lib è decisa a far luce sulla vicenda, sfidando la fede della comunità mentre le condizioni di Anna peggiorano.

E ancora, chiunque avesse il desiderio di vedere film natalizio per entrare nel mood delle festività potrà vedere a Natale con te. In questa commedia romantica, la popstar Angelina fugge, dopo un esaurimento dato dallo stress per il lavoro, al fine di realizzare il sogno di una giovane fan di una piccola cittadina, dove non solo troverà l’ispirazione per dare nuovo slancio alla sua carriera, ma anche la possibilità di un vero amore.

Netflix: tutte le novità tra tra il 14 e il 20 novembre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Teletubbies (stagione 1) – 14 novembre

Run for the Money (stagione 1) – 15 novembre

Dead to me – Amiche per la morte (stagione 3) – 17 novembre

Elite (stagione 6) – 18 novembre

Film originali

Il prodigio – 16 novembre

Natale con te – 17 novembre

