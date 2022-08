Netflix, film e serie TV in uscita tra il 15 e il 21 agosto 2022

Nella settimana di Ferragosto, Netflix è pronto ad accogliere numerosi contenuti interessanti: non solo film e serie TV che potrebbero incuriosire gli abbonati, ma anche allettanti produzioni animate.

È questo il caso di Tekken: Bloodline, anime ispirato al celebre videogioco che i più lo ricorderanno con nostalgia su PlayStation. La trama della serie animata ruota attorno a Jin Kazama, che, quando una forza malvagia distrugge tutto ciò che ama, cerca la vendetta inseguendo il potere assoluto. Giunge così alla battaglia più importante del mondo: il King of Iron Fist Tournament.

Gli appassionati di cinema, invece, possono contare su Linee parallele, che proietta la vita della protagonista Natalie in due realtà parallele in seguito a un test di gravidanza fatto la sera della sua cerimonia di diploma.

E ancora, gli appassionati di anime e manga potranno dare un’occhiata a Fullmetal Alchemist – La vendetta di Scar, secondo live-action tratto dall’opera di Hiromu Arakawa. In questa pellicola, i fratelli Elric incontrano il loro avversario più difficile: un serial killer solitario con una grossa cicatrice sulla fronte.

Infine, spazio ad Alma (nota anche come The Girl in The Mirror): si tratta di un mystery incentrato su un giovane donna che, in seguito a un misterioso incidente che uccide la maggior parte dei suoi compagni di classe, cerca di capire cosa è successo e di riacquistare la propria identità.

Netflix: tutte le novità tra tra l’8 e il 14 agosto 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Chi scherza col fuoco (stagione 1) – 17 agosto

Tekken: Bloodline (stagione 1) – 18 agosto

He-Man and the Masters of the Universe (stagione 3) – 18 agosto

The Cuphead Show! (parte 2) – 19 agosto

Echoes (stagione 1) – 19 agosto

Alma (stagione 1) – 19 agosto

Kleo (stagione 1) – 19 agosto

Film originali

Linee parallele – 17 agosto

Royalteen – 17 agosto

Altri 365 giorni – 19 agosto

Fullmetal Alchemist – La vendetta di Scar – 20 agosto

Documentari

Nella mente di un gatto – 18 agosto

