Netflix, film e serie TV in uscita tra il 15 e il 21 gennaio 2024

Settimana più povera rispetto alle due precedenti su Netflix. In questi giorni, infatti, non è previsto l’arrivo di produzioni così eclatanti, ma c’è comunque qualcosa che risponde “presente” all’appello delle novità.

Per esempio i nuovi episodi di Skam Italia. La serie di Ludovico Bessegato (remake di un format norvegese) è arrivata alla sesta stagione (un record anche rispetto al paese d’origine). E adesso torna su Netflix con una nuova protagonista, come da tradizione. Si tratta di Asia, una ragazza dal grande carisma e con un carattere forte e determinato che si troverà, suo malgrado, ad affrontare importanti sfide, soprattutto con se stessa e con le sue fragilità. Una serie ovviamente rivolta a un pubblico di giovani, molto proiettata su tematiche e problemi dell’adolescenza.

In questi giorni arriva anche il film originale 60 minuti, incentrato su un combattente di arti marziali miste, Octavio, che scopre di avere soltanto un’ora per presentarsi alla festa di compleanno di sua figlia. O si fa vivo, o perde la sua custodia. Per riuscirci, si trova così costretto ad abbandonare un combattimento, facendosi pericolosi nemici mentre inizia la sua corsa contro il tempo per attraversare la città e raggiungere la sua bambina.

Netflix: tutte le novità tra il 15 e il 21 gennaio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Skam Italia (stagione 6) – 18 gennaio

Film originali

60 minuti – 19 gennaio

A proposito del gigante dello streaming, avete dato un’occhiata ai migliori film Netflix del 2023?