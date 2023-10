Netflix, film e serie TV in uscita tra il 16 e il 22 ottobre 2023

Halloween si avvicina e Netflix continua a rimpinguare il proprio catalogo con contenuti horror. Ovviamente non mancano produzioni anche per coloro che non sono amanti del brivido, ma partiamo da qualcosa che potrebbe candidarsi a contenuto ideale da guardare la notte del 31 ottobre.

Tra il 16 e il 22 ottobre 2023 è infatti previsto il documentario The Devil on Trial – Processo al diavolo, perfetto da vedere in compagnia o da soli per provare quella sensazione di angoscia e inquietudine che tanto piace ai fan del genere horror. Si tratta del racconto, in stile documentaristico, della prima e unica istanza in cui il concetto di possessione demoniaca è stato ufficialmente utilizzato come difesa in un processo per omicidio negli Stati Uniti. Agli appassionati del genere potrebbe risultare familiare, perché si tratta del caso che ha ispirato The Conjuring 3.

In questa settimana esce anche Bodies, nuova miniserie thriller perfetta per chi ama i misteri. Trasporta gli spettatori a Londra in quattro periodi storici differenti, per fare luce su un caso che si dipana dall’età vittoriana a un post-apocalittico 2050.

E ancora, spazio alla settima stagione di Elite, in cui Las Encinas sarà ancora una volta teatro di nuovi misteri e storie d’amore, e in cui protagonisti continueranno ad essere giovani ragazzi privilegiati. Netflix ha promesso che Elite 7 sarà ancora più “tumultuosa” delle stagioni precedenti, quindi i fan saranno contenti di sapere che si troveranno davanti a episodi piuttosto movimentati.

Netflix: tutte le novità tra il 16 e il 22 ottobre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Bodies (stagione 1) – 19 ottobre

(stagione 1) – 19 ottobre

Elite (stagione 7) – 20 ottobre

Creature (stagione 1) – 20 ottobre

Film originali

Old Dads – 20 ottobre

Documentari

The Devil on Trial – Processo al diavolo – 17 ottobre

A proposito del gigante dello streaming, avete dato un’occhiata ai film Netflix di ottobre 2023?