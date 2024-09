Netflix, film e serie TV in uscita tra il 16 e il 22 settembre 2024

La terza settimana di settembre 2024 porta con sé più di qualche novità interessante su Netflix.

Anzitutto il dramma His Three Daughters, con protagoniste Carrie Coon, Natasha Lyonne ed Elizabeth Olsen nei panni di tre sorelle che cercano di ricostruire i loro rapporti mentre si prendono cura del padre malato. Questa pellicola promette intense emozioni ed è già considerata una delle candidate ai premi della stagione.

Interessante poi Twilight of the Gods: questa serie animata, ispirata alla mitologia norrena, promette di essere un’epica avventura ricca di battaglie, intrighi divini e storie eroiche. Creata da Zack Snyder, noto per il suo lavoro su film di supereroi, può contare su splendide animazioni e una trama ben costruita.

Geeked Week 2024

La Geeked Week 2024 di Netflix, evento annuale dedicato ai fan, inizia il 16 settembre. Quest’anno, per la prima volta, include un evento in presenza ad Atlanta il 19 settembre. Durante questa settimana, saranno svelati aggiornamenti su serie molto attese come Mercoledì, Squid Game, Arcane, Avatar: The Last Airbender, Tomb Raider, One Piece e Stranger Things. Sarà un’occasione unica per scoprire le novità e i futuri progetti del gigante dello streaming.

Tutte le novità Netflix tra il 16 e il 22 settembre 2024

Ecco un riepilogo di tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Twilight of the Gods (stagione 1) – 19 settembre

Film originali

His Three Daughters – 20 settembre

Non dimenticate di tenere d’occhio queste uscite per non perdervi le novità più interessanti della settimana! A proposito, avete dato un’occhiata alle migliori serie Netflix di settembre 2024?