Netflix, film e serie TV in uscita tra il 17 e il 23 giugno 2024

Qualche novità interessante su Netflix anche nella settimana che va dal 17 al 23 giugno 2024.

In questi giorni è infatti attesa l’uscita del documentario Black Barbie. Diretto da Lagueria Davis, Black Barbie esplora l’impatto di tre donne nere alla Mattel responsabili del debutto di Black Barbie nel 1980: Beulah Mae Mitchell, Kitty Black Perkins e Stacey McBride Irby. Attraverso interviste e un riepilogo di ciò che è accaduto alla Mattel nei giorni precedenti al debutto di Black Barbie, il documentario esamina l’importanza della rappresentazione – e come le bambole non siano solo bambole, ma simboli dell’infanzia che possono essere cruciali per la formazione dell’identità.

Spazio poi a Trigger Warning, film che nasce come primo capitolo di un potenziale franchise action diretto dall’indonesiana Mouly Surya. A vestire i panni della protagonista è Jessica Alba, qui una veterana traumatizzata che eredita il bar di suo nonno e si trova ad affrontare un dilemma morale dopo aver scoperto la verità dietro la sua morte prematura.

Infine, il film per famiglie polacco campione d’incassi, L’accademia di Mr. Kleks, arriva su Netflix. Per ritrovare il padre scomparso, una ragazza apparentemente normale accetta l’invito a frequentare un’accademia magica gestita da un eccentrico insegnante di nome Mr. Kleks.

Netflix: tutte le novità tra il 17 e il 23 giugno 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Rising Impact (stagione 1) – 22 giugno

Film originali

L’accademia di Mr. Kleks – 19 giugno

Trigger Warning – 21 giugno

Documentari

Black Barbie – 19 giugno

