Netflix, film e serie TV in uscita tra il 17 e il 23 luglio 2023

La terza settimana di luglio 2023 non introduce nel catalogo Netflix grosse novità, ma c’è un film atteso da lungo tempo che finalmente è pronto a debuttare.

Ma partiamo dalle serie TV. In questi giorni viene aggiunta al catalogo Il colore delle magnolie 3, che continua a raccontare la storia di tre migliori amiche cresciute a Serenity, una cittadina del sud degli USA dove i cittadini si ben conoscono tra di loro e sanno tutto di tutti. Nel corso dei nuovi episodi le donne protagoniste affrontano diverse situazioni – e le complicazioni collegate – con il tipico affetto, umorismo e dedizione nei confronti l’una della dell’altra e dei propri cari che le contraddistinguono.

Altro titolo importante di questa settimana è Hanno clonato Tyrone, un giallo pulp ambientato nel 1970 in cui una serie di eventi inquietanti mette un trio improbabile (Boyega, Foxx e Parris) sulle tracce di un terribile complotto governativo.

E ancora, questa settimana debutta un altro interessante documentario della serie UNKNOWN: intitolato La grotta della scoperta, ci racconta del paleoantropologo Lee Berger che ha trovato il cimitero più antico del mondo in Sudafrica e sembrerebbe non essere umano. Se lui e il suo team riusciranno a dimostrare che questa millenaria creatura scimmiesca praticava complessi rituali di sepoltura, non solo la fede ma tutto ciò che sappiamo sull’evoluzione potrebbe essere messo in discussione.

Netflix: tutte le novità tra il 17 e il 23 luglio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Il colore delle magnolie (stagione 3) – 20 luglio

Film originali

Hanno clonato Tyrone – 21 luglio

Documentari

UNKNOWN: La grotta della scoperta – 17 luglio

