Netflix, film e serie TV in uscita tra il 18 e il 24 dicembre 2023

La settimana che precede il Natale porta con sé grandi sorprese su Netflix. Gli appassionati del grande cinema possono infatti gioire.

Arriva sul piccolo schermo il tanto acclamato Maestro, che segna il ritorno dietro la macchina da presa di Bradley Cooper. La pellicola racconta la relazione profonda e coraggiosa di tutta una vita tra l’icona musicale Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein. I due si sposarono nel 1951, nonostante Bernstein fosse omosessuale. Circa 25 anni dopo, Bernstein decise di lasciare la moglie per un compagno, ma rinunciò e tornò da lei quando alla donna venne diagnosticato un cancro.

Altro attesissimo film in uscita in questi giorni è Rebel Moon- Parte 1: Figlia del fuoco, primo capitolo di nuova e ambiziosa saga fantascientifica firmata da Zack Snyder. Per essere più precisi, si tratta di una space opera che attinge a piene mani da colossi del genere quali Star Wars e Dune per raccontare la storia di Kora, ex guerriera del tentacolare Imperium che ora cerca di radunare valorosi guerrieri per combattere il dispotico Regent Balisarius. Quando il tiranno minaccia infatti di invadere una pacifica colonia ai confini della galassia, toccherà a Kora mettere insieme una banda di outsider, ribelli, orfani e rivoluzionari provenienti da diversi mondi per unirli in una missione comune di redenzione e vendetta.

Infine, questa settimana debutta La creatura di Gyeongseong, serie coreana che trasporta gli spettatori nella primavera del 1945, a Gyeongseong. Due giovani, che hanno in mente solo la loro sopravvivenza, affrontano un mostro nato dall’avidità umana e si interrogano su cosa sia l’umanità.

Netflix: tutte le novità tra il 18 e il 24 dicembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

La creatura di Gyeongseong (stagione 1) – 22 dicembre

Film originali

Maestro – 20 dicembre

Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco – 22 dicembre

