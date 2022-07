Netflix, film e serie TV in uscita tra il 18 e il 24 luglio 2022

Netflix sta lanciando parecchi contenuti interessanti questo mese, e, sebbene la settimana compresa tra il 18 e il 24 luglio 2022 non sia così ricca di nuove aggiunte, gli spettatori hanno davvero tanto da guardare.

In ogni caso, il 22 luglio debutta sulla piattaforma l’attesissimo The Gray Man, action movie dei fratelli Russo con Ryan Gosling, Ana de Armas e Chris Evans. The Gray Man racconta le vicende legate all’agente della CIA Court Gentry, alias Sierra Six. Strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy, Gentry in passato era un mercenario altamente qualificato autorizzato dall’Agenzia. Ma ora la situazione è cambiata e Six è diventato l’obiettivo da abbattere, braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen, un ex agente della CIA che non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. Ad aiutare Gentry c’è l’agente Dani Miranda.

I più romantici potrebbero invece dare un’occhiata a Virgin River 4, nuova stagione dello show che porta nel catalogo altri 12 episodi per dare risposte al cliffhanger che ha lasciato i fan a bocca aperta alla fine della terza stagione. La serie è tratta dai romanzi rosa di Robyn Carr ed è perfetta per coloro che hanno voglia di guardare qualcosa di leggero e all’insegna dell’amore.

Infine, questa settimana raggiunge la piattaforma L’arte soffiata 3, con nuovi appuntamenti in cui i soffiatori di vetro competono e spingono ai limiti la loro creatività per impressionare un gruppo di esperti.

Netflix: tutte le novità tra il 18 e il 24 luglio 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Virgin River (stagione 4) – 20 luglio

Film originali

The Gray Man – 22 luglio

Reality

L’arte soffiata (stagione 3) – 22 luglio

