Netflix, film e serie TV in uscita tra il 18 e il 24 marzo 2024

Altra settimana molto interessante per Netflix, quella compresa tra il 18 e il 24 marzo 2024.

In questi giorni esce infatti la nuova serie dagli autori di Game of Thrones, Il problema dei tre corpi. Questa volta ci troviamo davanti a un genere diverso, in parte già esplorato da loro con Westworld. Sì, perché Il problema dei tre corpi è l’adattamento televisivo del romanzo fantascientifico di Liu Cixin, autore cinese tra i più conosciuti fuori dai confini della Repubblica Popolare. La storia mostra come una disastrosa decisione di una giovane donna nella cina degli anni ’60 riecheggi nello spazio e nel tempo fino ai giorni nostri. Quando, inspiegabilmente, le leggi della natura si sfaldano davanti ai loro occhi, un gruppo compatto di brillanti scienziati unisce le forze con un imperturbabile investigatore per affrontare la più grande minaccia nella storia dell’umanità.

Altro grande contenuto in uscita questa settimana è Shirley, film originale con protagonista la bravissima Regina King (Premio Oscar alla migliore attrice non protagonista nel 2018). Si tratta di una pellicola che ricostruisce la storia di Shirley Chisholm, prima deputata nera e prima donna nera a candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti. Attraverso un ritratto intimo e dietro le quinte di questo rivoluzionario leader politico, il film mostra un periodo fondamentale della storia moderna americana.

Netflix: tutte le novità tra il 18 e il 24 marzo 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Il problema dei tre corpi (stagione 1) – 21 marzo

Film originali

Shirley – 22 marzo

Reality show e documentari

Physical: da 100 a 1 (stagione 2) – 19 marzo

Siempre Reinas (stagione 2) – 19 marzo

Buying Beverly Hills (stagione 2) – 22 marzo

