Netflix, film e serie TV in uscita tra il 19 e il 25 agosto 2024

La fine di agosto 2024 porta una serie di emozionanti novità per gli abbonati a Netflix, con una selezione di nuove serie TV e film pronti a fare il loro debutto sulla piattaforma. Ecco un’anteprima delle uscite più attese di questa settimana.

Il film più atteso della settimana è Incoming, una nuova commedia adolescenziale vietata ai minori con protagonisti Bobby Cannavale e Kaitlin Olson, diretta da Dave Chernin e John Chernin. Annunciato per la prima volta a luglio 2022, il film è descritto come una commedia liceale su quattro matricole che devono partecipare alla loro prima festa e affrontare tutto ciò che ne consegue. Pensate a American Pie che incontra Good Boys. Il film ha ricevuto una valutazione R per uso di droghe, alcol, contenuti sessuali, linguaggio pervasivo e un po’ di violenza.

Spazio poi a Mars Attacks!, film del 1996 diretto da Tim Burton. La pellicola parodia i classici del genere, raccontando l’invasione della Terra da parte di piccoli alieni verdi, caratterizzati da teste grandi e risate malvagie. Con un cast stellare, tra cui Jack Nicholson e Glenn Close, il film combina umorismo nero e effetti speciali eccentrici. Nonostante un’accoglienza critica mista all’uscita, è diventato un cult grazie al suo stile visivo unico e alla satira delle convenzioni hollywoodiane.

Tutte le novità tra il 19 e il 25 agosto 2024 su Netflix

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos – Il film – 22 agosto

Incoming – 23 agosto

Film non originali

Mars Attacks! – 22 agosto

John Wick 4 – 24 agosto

