Netflix, film e serie TV in uscita tra il 19 e il 25 febbraio 2024

Settimana molto ricca di contenuti per Netflix, quella compresa tra il 19 e il 25 febbraio 2024. Sono tanti i titoli degni di nota che si concentrano in questi sette giorni.

Partiamo con Dalla mia finestra – Guardando te, terzo film della saga spagnola con al centro Ares e Raquel, pronto al debutto a un anno di distanza dal precedente capitolo. La storia riprenderà quindi da dove era stata interrotta alla fine di Dalla mia finestra: Al di là del mare e sarà incentrata ancora sui due giovani innamorati che, purtroppo, si sono lasciati con un brutto litigio al funerale di Yoshi. Questa saga di stampo sentimentale, definita un po’ come l’After spagnolo, è basata sui romanzi di Ariana Godoy.

Spazio poi alla tanto attesa serie Avatar – La leggenda di Aang, adattamento live-action dell’omonima serie animata di successo. Una serie che ha il compito di far dimenticare ai fan delusi l’adattamento cinematografico di M. Night Shyamalan, che qualche anno fa lasciò insoddisfatti un bel po’ di appassionati. Per chi non conoscesse la storia, è quella di Aang, l’ultimo dominatore dell’aria, mentre si allena per compiere il suo destino di Avatar e portare la pace in un mondo che è stato decimato da una guerra intrapresa dalla Nazione del Fuoco. La prima stagione è composta da otto episodi.

Vi ricordiamo inoltre che nei giorni scorsi ha debuttato su Netflix il documentario su Albert Einstein, più precisamente concentrato sul suo rapporto con la Germania nazista e il suo ruolo nella realizzazione della bomba atomica. Intitolato Einstein e la bomba, il documentario utilizza filmati d’archivio della vita di Albert Einstein e per mostrare l’impatto del suo lavoro scientifico sul mondo.

Netflix: tutte le novità tra il 19 e il 25 febbraio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Avatar – La leggenda di Aang (stagione 1) – 22 febbraio

Film originali

Dalla mia finestra – Guardando te – 23 febbraio

