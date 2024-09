Netflix, film e serie TV in uscita tra il 2 e l’8 settembre 2024

La prima settimana di settembre 2024 porta con sé una serie di uscite imperdibili per gli abbonati a Netflix.

Tra i nuovi contenuti in arrivo spicca Apollo Thirteen: Survival, un racconto basato su archivi della crisi più iconica nella storia dei voli spaziali. Nell’aprile del 1970, una catastrofica esplosione lasciò tre astronauti bloccati a metà strada verso la luna. Quello che accade nei quattro giorni successivi è una missione di salvataggio senza precedenti: un dramma al cardiopalma, una questione di vita o di morte trasmessa in tempo reale al mondo intero. La storia viene riportata in vita grazie a un raro accesso alle registrazioni audio complete della missione, filmati mai visti prima e interviste d’archivio con l’equipaggio, le loro famiglie e il team di Controllo a Terra. L’approccio immersivo fa vivere agli spettatori il dramma della crisi in modo unico, una narrazione cinematografica di una delle grandi storie di sopravvivenza nella storia umana.

Spazio poi a uno dei contenuti più attesi di settembre 2024: The Perfect Couple. Questo avvincente thriller romantico segue la storia di una coppia apparentemente perfetta la cui vita viene sconvolta da segreti oscuri e intrighi. Con un cast di attori di primo piano e una trama ricca di colpi di scena, The Perfect Couple promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.

Tutte le novità tra il 2 e l’8 settembre 2024 su Netflix

Ecco un riepilogo di tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

The Perfect Couple (stagione 1) – 5 settembre

Film originali

Rebel Ridge – 6 settembre

Documentari

Apollo Thirteen: Survival – 5 settembre

Non dimenticate di tenere d’occhio queste uscite per non perdervi le migliori serie TV Netflix di agosto 2024!