Netflix, film e serie TV tra il 20 e il 26 febbraio 2023

L’ultima settimana di febbraio 2023 è tutt’altro che povera di contenuti per Netflix.

In questi giorni debutta infatti la terza stagione di Outer Banks, serie ambientata – appunto – nelle Outer Banks del North Carolina che segue un gruppo di adolescenti conosciuti come i Pogues. Tutto ha inizio quando John B. e i suoi amici intraprendono un viaggio alla ricerca della verità sulla scomparsa del padre, ma quella che inizia come una curiosa indagine si trasforma in una mortale caccia al tesoro. L’ultima volta che abbiamo visto i Pogues nel finale della seconda stagione, stavano inseguendo l’ambita Croce di Santo Domingo: e, sebbene il gruppo di amici non sia riuscito a ottenere il premio finale, ne è uscito indenne.

Altro contenuto da tenere d’occhio è Chihiro, pellicola giapponese tratta dal manga Call Me Chihiro di Yasuda Hiroyuki. Il film racconta la storia di un’ex prostituta che lavora in un negozio di bento in una piccola città sulla costa. Non ha peli sulla lingua ed è estremamente libera: la donna dispensa consigli ed è ben disposta ad ascoltare i problemi delle persone che le vivono intorno.

E ancora, questa settimana è il turno di Un fantasma in casa: il film è incentrato su Kevin e la sua famiglia, che diventano improvvisamente celebri sui social dopo aver scoperto un fantasma di nome Ernest nella loro nuova casa. Quando, tuttavia, infrangono le regole e si mettono a indagare sul passato dello spettro, i protagonisti entrano nel mirino della CIA.

Netflix: tutte le novità tra il 20 e il 26 febbraio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Outer Banks (stagione 3) – 23 febbraio

Film originali

Chihiro – 23 febbraio

Un fantasma in casa – 24 febbraio

Documentari

Murdaugh Murders: scandalo nel profondo Sud (stagione 1) – 22 febbraio

Formula 1: Drive to Survive (stagione 5) – 24 febbraio

A proposito del servizio streaming, avete dato un’occhiata ai migliori film Netflix di febbraio 2023?