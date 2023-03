Netflix, film e serie TV tra il 20 e il 26 marzo 2023

Non male neanche l’ultima settimana di marzo 2023 su Netflix, sebbene in catalogo non venga raggiunto niente di eccessivamente eclatante.

In questi giorni debutta però la serie The Night Agent, un thriller d’azione che ruota intorno a un agente dell’FBI di basso livello al lavoro nel seminterrato della Casa Bianca con l’incarico di presidiare un telefono che non suona mai… finché una sera uno squillo lo proietta in una cospirazione pericolosa e in rapido sviluppo che conduce fino allo Studio Ovale.

Esce poi l’avventura comica interattiva Dove sono gli umani?, in cui due animali domestici si svegliano un giorno e scoprono che ogni singolo essere umano sulla Terra è scomparso. Nel disperato tentativo di ritrovare la loro padrona, lo scontroso gatto Pud e la cagnolina iperattiva Ham si avventurano nel mondo per la prima volta e finiscono per intraprendere un folle viaggio attraverso l’universo.

Anche la stagione 2 de Il suo regno arriva questa settimana. Per chi non lo sapesse, si tratta di una serie crime/politica argentina incentrata su un televangelista che diventa il principale candidato alla presidenza dell’Argentina in seguito all’omicidio del rivale. Ma nella sua ostentata probità non c’è niente di sacro.

Netflix: tutte le novità tra il 20 e il 26 marzo 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

La casa delle bambole di Gabby (stagione 7) – 20 marzo

Il suo regno (stagione 2) – 22 marzo

The Night Agent (stagione 1) – 23 marzo

Film originali

Dove sono gli umani? – 21 marzo

L’assedio di Waco – 22 marzo

