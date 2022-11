Netflix, film e serie TV in uscita tra il 21 e il 27 novembre 2022

Netflix si arricchisce di interessanti contenuti anche nell’ultima settimana di novembre 2022, quella compresa tra il 21 e il 27 del mese.

Anzitutto debutta Mercoledì, attesissima serie TV di Tim Burton che si incentra sull’iconico personaggio della famiglia Addams. Interpretata da Jenna Ortega, Mercoledì, nei suoi anni di studentessa presso la Nevermore Academy, si troverà a dover sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e a risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori anni addietro. Il tutto cercando di controllare i suoi poteri paranormali. Un giallo con toni investigativi e un’atmosfera unica, in perfetto stile burtoniano.

Tra le altre serie in uscita vale la pena di tenere d’occhio First Love, drama giapponese ispirato alle canzoni First Love e Hatsukoi di Hikaru Utada. La storia è quella di due adolescenti che si innamorano nella prima volta alla fine degli anni ’90. Vent’anni dopo, uno sta per fidanzarsi mentre l’altra è divorziata e ha un figlio adolescente alle prese con il primo amore.

Tra le pellicole di questa settimana si annovera invece The Noel Diary. La storia si incentra su Jake Turner, un autore di best-seller che torna a casa per Natale al fine di liquidare le proprietà della defunta madre che non vedeva da tempo. Lì scopre un diario che potrebbe contenere i segreti del suo passato e di quello di Rachel, una misteriosa giovane alle prese con la propria missione. Insieme intraprendono un percorso per affrontare il passato e scoprire un futuro completamente inaspettato.

Netflix: tutte le novità tra tra il 21 e il 27 novembre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Mercoledì (stagione 1) – 23 novembre

First Love (stagione 1) – 24 novembre

Film originali

The Noel Diary – 24 novembre

