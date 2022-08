Netflix, film e serie TV in uscita tra il 22 e il 28 agosto 2022

L’ultima settimana di agosto porta su Netflix altre interessanti novità dal punto di vista seriale.

È infatti il momento del debutto di Lost Ollie, show animato in computer grafica che racconta la storia di un giocattolo perduto alla ricerca del suo proprietario. Ma la serie proietta anche la storia di quest’ultimo, che ha perso molto più di un migliore amico. Il balocco, Ollie, spesso spaventato dall’ignoto, si fa coraggio e intraprende questo viaggio per ritrovare Billy, con l’aiuto di altri giocattoli in cui si imbatte durante il suo itinerario. Uno show che fa leva su quel mix di emozioni che le persone provano quando perdono qualcosa o qualcuno di importante, e sul coraggio che bisogna trovare per andare avanti.

Altra serie da tenere in considerazione questa settimana è Mo, una serie semi-autobiografica ispirata alla vita di Mo Amer, rifugiato palestinese cresciuto a Houston. Amer interpreta Mo Najjar, un uomo che sta imparando ad adattarsi a un nuovo mondo mentre intraprende il percorso verso la cittadinanza statunitense. Cerca di conciliare le due culture e le sue tre lingue, il tutto mentre naviga nel complicato e apparentemente senza fine processo di immigrazione. Ama la sua famiglia e prova a provvedere a essa come può.

Spazio poi al film Un marito fedele, pellicola che promette suspense raccontando della linea sottile che separa l’amore dall’odio quando una moglie scopre la relazione extraconiugale del marito. Decisi entrambi a ottenere ciò che vogliono, i due adottano misure estreme per raggiungere i rispettivi obiettivi.

Infine, raggiunge il catalogo la pellicola Me Time – Un weekend tutto per me. È il racconto di un padre casalingo che, ritrovandosi ad avere un po’ di tempo per se stesso dopo tanto tempo mentre moglie e figli sono via, contatta il suo migliore amico per organizzare un fine settimana selvaggio!

Netflix: tutte le novità tra tra il 22 e il 28 agosto 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Lost Ollie (stagione 1) – 24 agosto

Mo (stagione 1) – 24 agosto

L’avventura di Rilakkuma al parco dei divertimenti (stagione 1) – 25 agosto

Ludik (stagione 1) – 26 agosto

Film originali

Un marito fedele – 26 agosto

Me Time – Un weekend tutto per me – 26 agosto

Seoul Vibe – 26 agosto

