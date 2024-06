Netflix, film e serie TV in uscita tra il 24 e il 30 giugno 2024

L’ultima settimana di giugno 2024 porta su Netflix un paio di film originali perfetti per le anime più romantiche.

È infatti pronto a esordire sulla piattaforma A Family Affair, commedia romantica diretta da Richard LaGravenese (P.S. I Love You). Con protagonisti l’attrice Premio Oscar Nicole Kidman e Zac Efron, alla loro seconda esperienza cinematografica insieme dopo The Paperboy (2012), il film può contare anche sulla presenza di Joey King (nota soprattutto per essere la protagonista in The Kissing Booth). Quest’ultima interpreta Zara, l’assistente della stella del cinema Chris Cole (Efron), un narcisista esigente e donnaiolo. D’impulso lascia il lavoro, solo per scoprire presto che la madre vedova, interpretata appunto dalla Kidman, ha iniziato una storia d’amore con il suo ex capo. La storia intreccerà questioni sentimentali, sessuali, mettendo al centro il delicato tema dell’identità.

In questa settimana esce anche il film giapponese Sei mesi e un anno, diretto da Takahiro Miki. La trama ruota attorno a un giovane malato terminale che si innamora di una donna che vive anche lei di “tempo preso in prestito”. La pellicola ha per protagonisti Ren Nagase e Natsuki Deguchi, e si ispira al romanzo best-seller di Ao Morita.

E ancora, è pronto a uscire il reality show Kaulitz & Kaulitz, che offre uno sguardo esclusivo sulla vita privata dei gemelli Kaulitz (gli ex Tokio Hotel). Si tratta di approfondimento delle vite quotidiane di Bill e Tom per oltre otto mesi “tra carriere internazionali, vita familiare, tour bus dei Tokio Hotel, feste, drammi, flirt e un road trip attraverso gli USA”.

Netflix: tutte le novità tra il 24 e il 30 giugno 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

Sei mesi e un anno – 27 giugno

A Family Affair – 28 giugno

Documentari e reality show

Kaulitz & Kaulitz (stagione 1) – 25 giugno

