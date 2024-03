Netflix, film e serie TV in uscita tra il 25 e il 31 marzo 2024

Qualche novità interessante anche nell’ultima settimana di marzo 2024 su Netflix.

Esce infatti in questi giorni il film Vite vendute, una terza versione di quella storia già raccontata nel 1953 dal grande regista francese Henri-Georges Clouzot. Abbiamo quindi setting, attori e contorni diversi, ma la trama non cambia e propone agli spettatori alcuni personaggi impegnati in un trasporto decisamente eccezionale: alla guida di due camion, i protagonisti sono infatti incaricati di portare a destinazione dei carichi di nitroglicerina, necessaria per spegnere un pozzo petrolifero in fiamme. La squadra ha meno di venti ore per raggiungere il pozzo petrolifero. Venti ore per attraversare zone ostili controllate da ribelli armati e campi minati, ma in ballo c’è un’ingente somma di denaro.

Spazio anche a The Beautiful Game, un film sulle seconde opportunità e sul riscatto personale. L’allenatore di una squadra di calciatori senzatetto inglesi Mal porta i suoi giocatori a Roma con la speranza di conquistare il titolo di campioni dell’Homeless World Cup, un torneo mondiale di calcio di strada. All’ultimo minuto decide di convocare anche Vinny, un attaccante di talento che potrebbe dare loro una concreta possibilità di vincere a patto che sia pronto a lasciare andare il passato e a diventare parte del team.

Netflix: tutte le novità tra il 25 e il 31 marzo 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Satu (stagione 1) – 27 marzo

Film originali

The Beautiful Game – 29 marzo

Vite vendute – 29 marzo

Film non originali

Glass – 30 marzo

Un ponte per Terabithia – 31 marzo

Documentari e reality show

Is it Cake? – Dolci impossibili (stagione 3) – 29 marzo

