Netflix, film e serie TV tra il 26 febbraio e il 3 marzo 2024

Qualche sorpresa interessante per gli abbonati Netflix nella settimana a cavallo tra febbraio e marzo 2024.

Anzitutto è pronto a debuttare il sequel di Code 8. Il film originale è uscito nel 2019 e ottenne un discreto successo una volta approdato sulla piattaforma streaming. Con protagonista Steven Amell, il primo capitolo era un film di fantascienza che trasportava lo spettatore in un mondo dove una sottile fetta della popolazione nasce con poteri soprannaturali. In questo contesto, un giovane usa il suo dono per commettere una serie di piccoli crimini, ma è braccato da una forza di polizia militarizzata. La parte due, in uscita questa settimana, ci racconta dunque il proseguo della storia.

Probabilmente più atteso è il film Spaceman, sempre in uscita questa settimana. Con protagonista Adam Sandler, come lascia intuire il titolo è una storia di un astronauta che al termine della missione spaziale comprenderà come il suo matrimonio possa essere andato in frantumi. A fargli compagnia una misteriosa creatura spaziale nascosta nei meandri della sua astronave e che risale alla notte dei tempi. Un mix tra film drammatico e di fantascienza, che probabilmente catturerà l’attenzione di molti.

Netflix: tutte le novità tra il 26 febbraio e il 3 marzo 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Furies (stagione 1) – 1 marzo

Film originali

Code 8: Parte 2 – 28 febbraio

Spaceman – 1 marzo

