Netflix, film e serie TV in uscita tra il 27 gennaio e il 2 febbraio 2025

La fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2025 promettono di regalare agli abbonati di Netflix un mix avvincente di nuovi contenuti. Ecco alcune novità in uscita a cavallo dei due mesi!

Anzitutto è in uscita La ragazza della neve 2, in cui la giornalista Miren Rojo (Milena Smit) si troverà nuovamente coinvolta in un’indagine che metterà alla prova non solo la sua vita, ma anche la sua sanità mentale. Dopo gli eventi della prima stagione di La ragazza di neve, Miren si immerge in un nuovo caso, questa volta incentrato su una prestigiosa scuola privata, epicentro di un mistero che coinvolge la scomparsa e l’omicidio di due giovani.

Spazio poi a The Recruit 2. Nella seconda stagione, l’avvocato della CIA Owen Hendricks (Noah Centineo) è trascinato in una missione letale di spionaggio in Corea del Sud, ma si rende conto che la minaccia più grande proviene dall’interno dell’agenzia.

Tutte le novità Netflix tra il 27 gennaio e il 2 febbraio 2025

Ecco le novità di questa settimana disponibili sulla nota piattaforma streaming.

Serie TV originali

The Recruit 2 – 30 gennaio

La ragazza della neve 2 – 31 gennaio

