Netflix, film e serie TV tra il 27 maggio e il 2 giugno 2024

Tante novità interessanti su Netflix nella settimana a cavallo tra maggio e giugno 2024. Il catalogo infatti accoglie un paio di serie TV che potrebbero accattivare molti spettatori.

La prima di queste, in ordine di uscita, è La vita che volevi, serie TV italiana ambientata nel Salento. A guidare la narrazione è il personaggio di Gloria che si trasferisce a Lecce e avvia un’agenzia turistica, vedendo la sua vita prendere una nuova piega. Accanto a Ernesto, Gloria è convinta di aver raggiunto l’apice della felicità, fin quando il passato non farà ritorno nella sua vita.

In questi giorni esce poi l’attesa serie Eric con Benedict Cumberbatc. La storia, ambientata nella New York degli anni ’80, racconta la disperata ricerca di un bambino da parte di suo padre Vincent. Pieno d’odio verso se stesso e di sensi di colpa per la sparizione di suo figlio Edgar, Vincent si aggrappa ai disegni del bambino di un mostruoso pupazzo blu di nome Eric, convinto che se Eric apparirà in TV, Edgar tornerà a casa.

Infine, spazio anche al film action Bullet Train, ambientato sul “treno proiettile” in Giappone e in cui il protagonista Brad Pitt deve portare a termine una pericolosa missione sotto copertura.

Netflix: tutte le novità tra il 27 maggio e il 2 giugno 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

La vita che volevi (stagione 1) – 29 maggio

Eric (stagione 1) – 30 maggio

Film originali

Una parte di te – 31 maggio

Film non originali

Bullet Train – 27 maggio

Documentari

I segreti dei Neanderthal – 30 maggio

