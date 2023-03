Netflix, film e serie TV tra il 27 marzo e il 2 aprile 2023

La settimana di Netflix a cavallo tra marzo e aprile 2023 è piuttosto ricca di uscite che potrebbero allettare gli abbonati, sebbene manchi quel contenuto in grado di far strabuzzare gli occhi.

Anzitutto debutta la serie Unstable, che racconta la storia di un imprenditore di biotecnologie ammirato da tutti in caduta libera dal punto di vista emotivo. Spetterà dunque al figlio Jackson risollevare il padre e la sua società, cercando di ricostruire il loro rapporto e tentando di non cadere nell’ombra dell’esuberante genitore.

Gli appassionati di animazione giapponese potrebbero invece essere contenti per l’uscita di Black Clover: la spada dell’Imperatore magico. La pellicola si avvale di una storia che non viene raccontata nel manga, incentrandosi su Asta, un giovane nato privo di magia in un mondo in cui questa è tutto. Il protagonista ambisce a diventare l'”Imperatore magico”, a superare le avversità, a dimostrare il suo potere e a mantenere il giuramento fatto agli amici.

Sempre questa settimana debutta inoltre Wellmania, show che segue le vicende di una foodwriter costretta a rivedere le proprie abitudini smodate in seguito a un problema di salute. La donna intraprenderà quindi un percorso di guarigione estremo.

In uscita inoltre la serie in costume War Sailor, una produzione norvegese incentrata su due mercanti che si ritrovano ad affrontare numerosi avversità quando la Seconda guerra mondiale cambia il mondo per sempre.

Netflix: tutte le novità tra il 27 marzo e il 2 aprile 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Wellmania (stagione 1) – 29 marzo

Unstable (stagione 1) – 30 marzo

War Sailor (stagione 1) -2 aprile

Film originali

Black Clover: la spada dell’Imperatore magico – 31 marzo

Kill Boksoon – 31 marzo

Documentari

Emergency – Primi soccorritori a New York (stagione 1) – 29 marzo

