Netflix, film e serie TV tra il 28 agosto e il 3 settembre 2023

La settimana che chiude agosto 2023 e dà il benvenuto a settembre è molto attesa dagli abbonati Netflix, perché vede il debutto di una delle serie TV più chiacchierate degli ultimi tempi (e sicuramente tra le più attese di quest’anno).

Ci riferiamo a One Piece , adattamento live action del manga di Eiichiro Oda che ha spopolato non soltanto in Giappone ma anche in Occidente. Incentrato su un giovane che sogna di diventare il Re dei Pirati, il manga – così come la serie stessa – parte con l’inizio del suo fantastico viaggio. Nel corso degli episodi, quindi, gli spettatori assisteranno alle numerose avventure di Luffy e del suo sgangherato equipaggio, mentre navigano pericolosi mari e affrontano nemici sempre più temibili. Obiettivo del viaggio è quello di trovare il One Piece, un tesoro inestimabile che nessuno sa dove sia nascosto.

In questi giorni di fine agosto esordisce anche la commedia romantica Choose Love – Scegli l’amore, in cui le scelte prese dallo spettatore (che in questo modo diventa un po’ protagonista) saranno determinanti per i personaggi del film. La storia ruota intorno a Cami Conway, una giovane donna con una vita apparentemente perfetta. Ha il lavoro che vuole e si sta avviando al fidanzamento, al matrimonio e ai figli con il suo stupendo ragazzo Paul. Eppure, manca qualcosa… Cami si trova davanti un caleidoscopio di scelte allettanti ma difficili: dai seri dilemmi etici alle decisioni più frivole tipo “Obbligo o verità”, sarà lo spettatore ad aiutarla nelle sue decisioni.

Netflix: tutte le novità tra il 28 agosto e il 3 settembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

