Netflix, film e serie TV in uscita tra il 29 luglio e il 4 agosto 2024

La fine di luglio e l’inizio di agosto 2024 si preannunciano ricchi di novità per gli abbonati a Netflix. Ecco un’anteprima dei titoli più attesi che arricchiranno il catalogo della piattaforma streaming in questi sette giorni.

L’attesa principale della settimana è senza dubbio per Rebel Moon: Director’s Cut. Questa versione estesa del film di successo offre scene inedite e un approfondimento sulla storia che ha già catturato l’immaginazione di molti. Diretto da Zack Snyder, Rebel Moon è ambientato in un angolo remoto della galassia, dove un gruppo di guerrieri si unisce per combattere contro un regime oppressivo. La versione Director’s Cut promette di offrire una visione ancora più immersiva e dettagliata dell’universo creato da Snyder.

Spazio anche alla serie Come uccidono le brave ragazze: la storia ruota intorno all’omicidio della studentessa Andie Bell, presumibilmente assassinata dal suo fidanzato Sal Singh. Tutti in città sono convinti della sua colpevolezza. Tuttavia, Pip Fitz-Amobi, una ragazza intelligente e determinata, non è dello stesso parere e vuole dimostrare l’innocenza di Sal. Ma se Sal Singh non fosse davvero l’assassino e il vero colpevole fosse ancora in libertà, fino a che punto si spingerà Pip per svelare la verità?

Tutte le novità tra il 29 luglio e il 4 agosto 2024 su Netflix

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Come uccidono le brave ragazze – 1 agosto

Film originali

Rebel Moon: Director’s Cut – 2 agosto

Saving Bikini Bottom – 2 agosto

Con queste nuove aggiunte, Netflix continua a offrire una vasta gamma di contenuti per tutti i gusti, mantenendo alto il livello di intrattenimento per i suoi abbonati. A proposito del gigante dello streaming, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV Netflix di luglio 2024?