Netflix, film e serie TV tra il 3 e il 9 aprile 2023

La prima settimana di aprile 2023 è davvero succulenta per Netflix. Debuttano infatti alcuni contenuti che gli abbonati non dovrebbero assolutamente lasciarsi scappare.

Anzitutto la serie Lo scontro, dark comedy con un cast coreano che si avvale della partecipazione di Steven Yeun e Ali Wong. La trama ruota intorno a due sconosciuti le cui vite inevitabilmente si legano in seguito a un incidente stradale. Yeun interpreterà Danny, un appaltatore in fallimento, mentre Wong vestirà i panni di Amy, imprenditrice con una vita perfetta, ma soltanto in apparenza.

Altra serie prevista per questa settimana è Transatlantic. Gillian Jacobs e Cory Michael Smith sono i protagonisti di questa serie biografica incentrata su un giornalista che organizza il passaggio sicuro dalla Francia agli Stati Uniti di migliaia di rifugiati che rischiano di perdere la vita. Tra questi, artisti e scrittori dell’epoca minacciati dall’egemonia dei nazisti.

Sul fronte cinematografico, invece, arriva l’atteso Chupa, diretto dal regista Jonás Cuarón (figlio del premio Oscar Alfonso). È la storia di un ragazzino in viaggio con la famiglia in Messico, dove scopre un cucciolo di chupacabra nascosto nel capanno del nonno. Braccata da uno scienziato pericoloso che vuole sfruttare i suoi poteri, la leggendaria creatura si legherà al ragazzino e insieme partiranno per un’avventura magica e mozzafiato. Il regista ha ammesso di essersi ispirato a E.T., perché crede nella potenza di storie simili. La creatura mitologica al centro delle vicende, a detta di Jonás Cuarón, potrebbe essere un mostro, ma è l’unico che capisce cosa sta passando il ragazzino protagonista. Proprio come l’extraterrestre nato dalla mente di Steven Spielberg.

Netflix: tutte le novità tra il 3 e il 9 aprile 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Lo scontro (stagione 1) – 6 aprile

Transatlantic (stagione 1) – 7 aprile

Film originali

Chupa – 7 aprile

