Netflix, film e serie TV in uscita tra il 3 e il 9 giugno 2024

La prima settimana di giugno 2024 introduce subito grosse novità su Netflix: arriva infatti l’ultima stagione di una serie TV che ha riscosso un grande successo, sia tra il pubblico che tra la critica.

Stiamo parlando di Sweet Tooth, serie al debutto con una terza stagione finale che promette azione, pericoli e la giusta dose di emotività per le vicende di Gus e del suo gruppo. Al centro della storia di Sweet Tooth c’è appunto Gus, per metà cervo e per metà ragazzo, che lascia la sua casa nella foresta scoprendo che il resto del mondo è stato distrutto da un evento catastrofico. Il protagonista unisce quindi le forze con una bizzarra famiglia di umani e ibridi alla ricerca di risposte riguardanti questo nuovo mondo e il mistero legato alle proprie origini.

Spazio poi al film non originale Hit Man, che ha per protagonisti Glen Powell (lo avrete visto in Top Gun: Maverick) e Adria Arjona, rispettivamente nei panni del poliziotto sotto copertura Gary Johnson e della vittima Madison. Powell si finge un sicario per carpire informazioni sui clienti che lo assoldano e arrestarli: è il miglio che c’è a fare il suo lavoro fino a quando non viene assunto per assassinare Madison, con la quale inizia una storia d’amore. Il film è basato su una storia vera.

Netflix: tutte le novità tra il 3 e il 9 giugno 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Sweet Tooth (stagione 3) – 6 giugno

Film originali

Under Paris – 5 giugno

Baki Hanma VS Kengan Ashura – 6 giugno

Film non originali

Hit Man – 7 giugno

