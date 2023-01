Netflix, film e serie TV tra il 30 gennaio e il 5 febbraio 2023

Anche febbraio 2023 è un mese carico di uscite interessanti per Netflix, sia sul fronte film che su quello serie TV. E già dalla sua prima settimana, il secondo mese dell’anno regala qualche chicca agli abbonati.

Per esempio il film True Spirit, che ripercorre la storia della persona più giovane a fare il giro del mondo in solitaria in barca a vela, Jessica Watson. Tratta da una storia vera, la pellicola proietta il suo coraggio tra le più pericolose tratte oceaniche e mette in risalto l’audacia e la determinazione di Jessica nel raggiungere il suo obiettivo, con il sostegno dell’allenatore e mentore Ben Bryant.

Altra uscita da segnalare questa settimana è quella di I milioni di Gunther, miniserie che si incentra sul ricco cane Gunther e sul suo eccentrico padrone, l’imprenditore Maurizio Mian. Quattro puntate nelle quali viene analizzata a fondo la storia dell’eredità lasciata dalla contessa tedesca Carlotta Von Liebenstein al suo fedele pastore tedesco Gunther III. La serie prende le mosse dai fatti che portarono Gunther e il suo padrone a creare un fondo fiduciario, passando per le leggende e i miti che nel corso degli anni hanno avvolto la realtà.

E ancora, in questi giorni debutta Make My Day, film d’animazione fantascientifico ambientato su Coldfoot, un pianeta coperto di ghiaccio e neve. La storia inizia quando una misteriosa creatura appare in una miniera dove i prigionieri sono impegnati nelle dure operazioni di estrazione e inizia ad attaccare gli esseri umani. Riuscirà l’umanità a sopravvivere al terrore in agguato oltre l’orizzonte?

Netflix: tutte le novità tra il 30 gennaio e il 5 febbraio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

I milioni di Gunther (stagione 1) – 1 febbraio

Freeridge (stagione 1) – 2 febbraio

Film originali

Make My Day – 2 febbraio

True Spirit – 3 febbraio

A proposito del servizio streaming, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV di gennaio 2022 di Netflix?