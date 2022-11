Netflix, film e serie TV in uscita tra il 31 ottobre e il 6 novembre 2022

Netflix parte forte a novembre 2022, con una carrellata di ottimi contenuti che vanno a impreziosire il catalogo. Già nella prima settimana del mese, che va dal 31 ottobre al 6 novembre, gli abbonati potranno contare su sostanziali novità.

Debutta infatti Blockbuster, serie TV dedicata alla famosa catena di negozi americana: al centro della trama c’è Timmy Yoon, un sognatore analogico che gestisce l’ultimo Blockbuster in America. Non ha altra scelta che agire per tenere aperta la videoteca e continuare a impiegare i suoi amici. Ma Timmy e lo staff presto si rendono conto che essere l’ultimo Blockbuster potrebbe essere ciò di cui la loro comunità ha bisogno per ristabilire le connessioni umane che sono andate perse nell’era digitale.

Spazio poi alla stagione 4 de Il principe dei draghi, deliziosa serie d’animazione a sfondo fantasy. I nuovi episodi danno inizio alla successiva saga, che vedrà al centro l’enigmatico elfo Tocco di Stella, Aaravos, mentre cerca di rivendicare il mondo magico di Xadia.

Poi viene aggiunta alla libreria Netflix anche la stagione 4 di Manifest, show fantascientifico che aveva lasciato troppe questioni in sospeso con la conclusione della terza stagione. La nuova season sarà composta da 20 episodi che, come il gigante dello streaming ha già fatto con altre serie, saranno divisi in due parti. La storia sarà ambientata due anni dopo il brutale omicidio di Grace che ha sconvolto la famiglia Stone.

Infine, questa settimana ha per protagonista Enola Holmes 2, in cui Millie Bobby Brown torna a vestire i panni della ragazzina intenzionata a seguire le orme del famoso fratello Sherlock. Lo fa aprendo la propria agenzia investigativa, ma presto scopre che la vita da detective a contratto non è priva di problemi. Ma proprio quando sta per chiudere bottega, sconfortata, le viene affidato il suo primo caso da una fiammiferaia squattrinata.

Netflix: tutte le novità tra tra il 31 ottobre e il 6 novembre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Young Royals (stagione 2) – 1 novembre

Killer Sally (stagione 1) – 2 novembre

Blockbuster (stagione 1) – 3 novembre

Il principe dei draghi (stagione 4) – 3 novembre

Manifest (stagione 4) – 4 novembre

The Fabulous (stagione 1) – 4 novembre

Film originali

Enola Holmes 2 – 4 novembre

Orgasm Inc.: Il Caso One Taste – 5 novembre

A proposito del servizio streaming, ecco le migliori serie TV di ottobre 2022 di Netflix.