Netflix, film e serie TV in uscita tra il 4 e il 10 luglio 2022

Dopo il gran finale di Stranger Things, Netflix si prepara a un’altra settimana ricca di contenuti che potranno allietare i numerosi sottoscritti al servizio.

Anzitutto, è il gran momento del film d’animazione Il mostro dei mari, che promette un’avventura divertente ed emozionante per tutta la famiglia. Dal regista di Oceania e Big Hero 6, il lungometraggio segue le vicende della piccola Maisie Brumble, che si imbarca clandestinamente sulla nave del grande Jacob Holland, il più osannato cacciatore di mostri marini. Insieme, i due intraprenderanno un viaggio epico in acque inesplorate e pericolose.

Potrebbe poi attirare l’interesse del pubblico la nuova serie Boo, Bitch: interpretata da Lana Condor, già nota per aver recitato in Tutte le volte che ho scritto ti amo, la comedy segue la storia di Erika Vu, un’adolescente che una mattina, dopo essersi svegliata, realizza di essere un fantasma. Dopo lo shock iniziale, Erika cercherà di abituarsi a questa nuova condizione, approfittandone per architettare qualche scherzo ai suoi amici.

Gli appassionati del genere thriller avranno invece la possibilità di vedere Quella notte infinita, serie che si svolge in una notte durante la quale un gruppo di assaltatori addestrati tenta di irrompere in un carcere psichiatrico al fine di catturare l’obiettivo, un detenuto della prigione.

Infine, potrebbe essere piacevole il film romantico Da ciao ad addio, commedia adolescenziale in cui Claire e Aidan decidono di lasciarsi prima di iniziare l’università, ma si trovano a ripercorrere le tappe della loro relazione durante l’ultima memorabile serata che trascorrono insieme.

Netflix: tutte le novità tra il 4 e il 10 luglio 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

King of Stonks (stagione 1) – 6 luglio

Boo, Bitch (stagione 1) – 8 luglio

Film originali

Da ciao ad addio – 6 luglio

La ragazza nella foto – 6 luglio

Il mostro dei mari – 8 luglio

Le relazioni pericolose – 8 luglio

Quella notte infinita – 8 luglio

Film non originali

La galleria dei cuori infranti – 4 luglio

Cena con delitto – Knives Out – 4 luglio

