Netflix, 5 film da non perdere a giugno 2022

Netflix non ha grosse sorprese a giugno 2022 in quanto a film, ma qualche produzione interessante non rinuncerà a ingolosire gli abbonati. D’altro canto il sesto mese dell’anno pare più concentrato sulle serie TV che sulle pellicole, ma sono comunque in arrivo alcune sorprese per gli appassionati di cinema

Di cosa stiamo parlando? Scopritelo in questo articolo in cui abbiamo raccolto i 5 migliori film Netflix di giugno 2022!

I migliori film Netflix di giugno 2022

Dal nuovo film con Adam Sandler all’atteso thriller con Chris Hemsworth, ecco cosa vedere sulla piattaforma nel mese di giugno 2022.

Interceptor

Il nuovo film della grande N è disponibile dal 3 giugno e vede come protagonista Elsa Pataky nei panni di J.J. Collins, capitano che gestisce una base di intercettatori di missili nucleari nell’oceano Pacifico. Dovrà quindi prendere in mano la situazione quando il posto diverrà oggetto di molteplici attacchi, risultando di fatto l’ultima difesa tra l’equilibrio mondiale e una possibile tragedia su vasta scala.

Hustle

L’8 giugno torna sulla piattaforma Adam Sandler con un film incentrato sul mondo della pallacanestro: il noto attore interpreta infatti un talent scout del basket che, dopo aver scoperto un giocatore eccezionale ma dal passato turbolento, cerca di convincerlo a trasferirsi negli Stati Uniti in cerca di riscatto. Tutto ciò senza chiedere l’approvazione della squadra. I due avranno così l’occasione per dimostrare di essere all’altezza dell’NBA.

La ira de Dios

Un dramma con sfumature thriller quello che ruota intorno a Luciana, la quale sta perdendo i membri della famiglia uno a uno in una serie di decessi. Mentre il mistero si infittisce, la donna lotta senza sosta per salvare la sorella Valentina, unica parente ancora in vita. Così, Luciana si troverà di fronte a un bivio tra ragione e morte, e una corsa contro il tempo farà venire a galla la verità. La pellicola arriva sulla piattaforma streaming il 15 giugno.

Spiderhead

Chris Hemsworth approda su Netflix con un thriller fantascientifico il 17 giugno. La trama è incentrata su un penitenziario all’avanguardia in cui ai detenuti viene impiantato chirurgicamente un dispositivo che somministra farmaci utili ad alterare la mente in cambio di una sentenza ridotta. Tuttavia, un prigioniero mette in dubbio lo scopo dei farmaci capaci di controllare le emozioni che sta testando per un genio della farmaceutica, il dottor Steve Abnesti (interpretato appunto dal Thor di Marvel).

Ben Crump: lotta per i diritti civili

Docufilm in arrivo il 19 giugno che si sofferma sulla vita dell’avvocato Ben Crump, come padre di famiglia e leader dei diritti civili, mentre sfida l’America a fare i conti con il debito che ha nei confronti dei suoi assistiti, i quali includono le famiglie di George Floyd e quella di Breonna Taylor.

