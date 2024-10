Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 14 e il 20 ottobre 2024

La terza settimana di ottobre 2024 su Prime Video propone due nuove produzioni che promettono di coinvolgere gli spettatori con trame avvincenti e atmosfere intriganti.

Anzitutto la seconda stagione di The Devil’s Hour, che segna il ritorno di questa acclamata serie di genere thriller psicologico. Seguiamo ancora Lucy Chambers (Jessica Raine), impegnata nella continua caccia al serial killer Gideon (Peter Capaldi), con nuovi sviluppi e rivelazioni. In questa stagione, le vere intenzioni di Gideon vengono finalmente svelate, mentre Lucy viene coinvolta in un complotto ancora più complesso che mette alla prova le sue capacità e la sua determinazione. Con intrecci sorprendenti e una narrazione tesa, The Devil’s Hour 2 promette di mantenere gli spettatori incollati allo schermo.

Debutta poi Brothers, un’avvincente commedia d’azione diretta da Max Barbakow. Con Josh Brolin e Peter Dinklage nel ruolo di due fratelli gemelli dalle personalità opposte, il film segue le loro avventure comiche e drammatiche in un viaggio attraverso tutto il paese. Dopo un primo incontro tumultuoso, i due fratelli si ritrovano coinvolti in una serie di eventi esilaranti e pericolosi mentre cercano di risolvere questioni familiari e realizzare un colpo finale. Con il talento comico di Brolin e Dinklage e una trama ricca di azione e umorismo, Brothers è pronto a offrire una dose di divertimento e adrenalina.

Conclusione

Nella settimana dal 14 al 20 ottobre 2024, Prime Video arricchisce il suo catalogo con due nuove produzioni che promettono di intrattenere e coinvolgere gli spettatori. A proposito della piattaforma Amazon, avete dato un’occhiata ai migliori film Prime Video di ottobre 2024?

