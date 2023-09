Netflix, film e serie TV in uscita tra il 4 e il 10 settembre 2023

La prima settimana di settembre 2023 introduce su Netflix una buona dose di serie TV originali, ma niente di epocale visto che le cartucce migliori le terrà per dopo.

Anzitutto è pronta a debuttare la nuova serie con protagonista la Tokyo de La casa di carta, Úrsula Corberó. Intitolato In fiamme, il nuovo show spagnolo prende il via da un avvenimento del maggio 2017: il poliziotto Pedro viene ritrovato carbonizzato all’interno di un’automobile bruciata nel bacino di Foix, non lontano da Barcellona. La scoperta attira presto l’attenzione del pubblico quando l’indagine porta alla luce una rete di rapporti malsani, inganni, violenze e scandali sessuali che coinvolgono Pedro e due colleghi poliziotti: la sua partner Rosa e l’ex ragazzo di lei, Albert.

In questi giorni esce anche la prima parte di Virgin River 5, attesa stagione della serie romantica e un po’ soap-opera che include nuove sorprendenti relazioni, una scioccante separazione, un processo difficile, uno straziante addio e un incendio che minaccia la città, facendo avvicinare alcuni abitanti di Virgin River e allontanandone altri.

E ancora, questa settimana giunge nel catalogo la docuserie Spy Ops: Operazioni Speciali, in cui agenti dei servizi segreti, dall’MI6 alla CIA, raccontano storie di spionaggio, campagne della guerra fredda e colpi di stato eseguiti sotto copertura.

Netflix: tutte le novità tra il 4 e il 10 settembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Tahir’s House (stagione 1) – 6 settembre

Infamy (stagione 1) – 6 settembre

Polícia carioca (stagione 1) – 6 settembre

La mia prediletta (stagione 1) – 7 settembre

Virgin River (stagione 5, parte 1) – 7 settembre

Top Boy (stagione 3) – 7 settembre

GAMERA -Rebirth- (stagione 1) – 7 settembre

In fiamme (stagione 1) – 8 settembre

Il tempo per noi (stagione 1) – 8 settembre

Documentari e show

Boy Scouts of America: le verità nascoste – 6 settembre

Spy Ops: Operazioni Speciali (stagione 1) – 8 settembre

A proposito del colosso dello streaming, avete dato un’occhiata alle migliori serie Netflix di settembre 2023?