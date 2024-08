Netflix, film e serie TV in uscita tra il 5 e l'11 agosto 2024

La seconda settimana di agosto 2024 si prospetta entusiasmante per gli abbonati a Netflix, con un mix di nuove serie TV e film pronti a debuttare sulla piattaforma. Ecco un’anteprima delle uscite più attese di questa settimana.

L’attesa principale della settimana è per la quarta stagione di The Umbrella Academy. La popolare serie sui fratelli supereroi torna con nuovi episodi che promettono di esplorare ulteriormente i loro poteri, le dinamiche familiari e le minacce globali che devono affrontare. La nuova stagione riprende da dove la precedente si era conclusa, con i membri della famiglia Hargreeves che si trovano ad affrontare una nuova serie di sfide e nemici.

Fa poi capolino The Influencer, reality show coreano in cui 77 star tra le migliori dei social media si affrontano in varie sfide che mettono alla prova la loro capacità di attirare l’attenzione delle persone. Chi rimane fino alla fine si aggiudica il titolo di influencer massimo.

Tutte le novità tra il 5 e l’11 agosto 2024 su Netflix

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

La casa delle bambole di Gabby (stagione 10) – 5 agosto

The Umbrella Academy (stagione 4) – 8 agosto

Shamaran (stagione 2) – 8 agosto

Reality Show e documentari

The Influencer – 6 agosto

Nella mente di un cane – 9 agosto

A proposito del gigante dello streaming, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV Netflix di agosto 2024?