Netflix, film e serie TV in uscita tra il 5 e l'11 dicembre 2022

Netflix regala ai suoi abbonati diversi contenuti interessanti tra il 5 e l’11 dicembre 2022. In occasione del Natale, gli abbonati al servizio in streaming potranno infatti godersi film e serie TV per tutta la famiglia.

Partiamo con la rivisitazione di Pinocchio di Guillermo del Toro, regista di pellicole come La forma dell’acqua (premiato con gli Oscar per il miglior film e la miglior regia nel 2018), Il labirinto del fauno e Hellboy. Ennesimo adattamento per la fiaba di Collodi, che racconta la storia di un burattino capriccioso e disobbediente che diventa un bambino vero. Stavolta lo vedremo sottoforma di un film d’animazione dallo stile unico e raffinato, a cui si aggiunge la sfumatura tetra e dark che contraddistingue il noto regista.

Fa poi capolino la serie Odio il Natale, remake italiano (ce n’era davvero bisogno? N.d.r.) di Natale con uno sconosciuto. Si tratta di una commedia romantica in sei episodi incentrata su una trentenne che, in occasione delle festività natalizie, cerca di trovare a tutti i costi un fidanzato per presentarlo alla sua famiglia nel periodo più magico dell’anno. Riuscirà nel suo intento entro la festività, per non essere sola al tradizionale banchetto?

Chi apprezza l’animazione potrà inoltre contare su Dragon Age: Absolution, serie tratta dal videogioco creato da BioWare. La storia ruota intorno a una mercenaria elfica di nome Miriam, costretta a una disperata lotta per la sopravvivenza quando una rapina ai danni di un uomo molto potente va a rotoli. La protagonista dovrà così affrontare il suo tragico passato, da cui ha cercato di fuggire per tutta la vita.

Per finire, il commovente documentario Raghu, il piccolo elefante, che ci mostra la straordinaria amicizia tra un cucciolo di elefante e una coppia indiana che si prende cura di lui da quando è rimasto orfano.

Netflix: tutte le novità tra tra il 5 e l’11 dicembre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

Giusto in tempo per Natale – 6 dicembre

Ardente pazienza – 7 dicembre

Matrimonio a punti – 7 dicembre

Pinocchio (di Guillermo del Toro) – 9 dicembre

Serie TV originali

Too Hot To Handle (stagione 4) – 7 dicembre

La flor mas bella (stagione 1) – 7 dicembre

Odio il Natale (stagione 1) – 7 dicembre

Dragon Age: Absolution (stagione 1) – 8 dicembre

Documentari

Raghu, il piccolo elefante – 8 dicembre

A proposito del servizio streaming, ecco le migliori serie TV di dicembre 2022 di Netflix.