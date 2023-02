Netflix, film e serie TV tra il 6 e il 12 febbraio 2023

Se la prima settimana di febbraio 2022 è stata piuttosto abbondante per Netflix, gli abbonati saranno contenti di sapere che la seconda non è da meno.

Debutta infatti la serie in computer grafica Mio papà a caccia di alieni: nello show, due bambini scoprono che il padre, all’apparenza normale, è in realtà un cacciatore di taglie intergalattico che lotta contro gli alieni utilizzando armi laser! La serie di genere commedia/fantascientifica è composta da 20 episodi da 22 minuti ed è stata creata da Everett Downing Jr. (ex Pixar) e Patrick Harpin (L’era glaciale 4).

È poi il turno di You 4, stagione divisa in due parti (la seconda delle due è prevista per marzo 2023). Torna Joe Goldberg, stalker ossessivo nonché assassino, che ha assunto molti pseudonimi diversi nel corso delle tre stagioni per sfuggire ai suoi crimini passati. Da New York a Los Angeles, Joe ora si ritrova a Londra nei panni del professor Johnathan Moore e cerca di ricostruire la sua vita, ma le sue vecchie “abitudini” tornano a divampare quando cerca di reprimerle.

I più romantici possono anche optare per Da me o da te, commedia con Reese Witherspoon e Ashton Kutcher. Dalla sceneggiatrice de Il diavolo veste Prada e Crudelia, qui regista, la pellicola segue le vicende di due migliori amici totalmente agli antipodi. Lui vive di cambiamenti a New York, lei ama la sua routine a Los Angeles. Ma, quando si scambiano casa e vita per una settimana, si accorgono che ciò che vogliono davvero non corrisponde a ciò che pensavano di volere.

Infine, potrebbe valere la pena tenere d’occhio Dieci giorni tra il bene e il male, pellicola incentrata su un uomo, Sadik, che passa da buono a cattivo, da persona ordinaria ad antieroe, e tutti quelli che lo incontrano subiscono le conseguenze della sua vita tumultuosa senza riuscire a mantenere la purezza e l’innocenza iniziale.

Netflix: tutte le novità tra il 6 e il 12 febbraio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

You (stagione 4, parte 1) – 9 febbraio

Mio papà a caccia di alieni (stagione 1) – 9 febbraio

Film originali

Da me o da te – 10 febbraio

Dieci giorni tra il bene e il male – 10 febbraio

