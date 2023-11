Netflix, film e serie TV in uscita tra il 6 e il 12 novembre 2023

Settimana non particolarmente ricca di contenuti originali Netflix quella compresa tra il 6 e il 12 novembre 2023. È però previsto l’arrivo di un film molto atteso dagli appassionati di cinema.

Stiamo parlando di The Killer, l’ultimo film di David Fincher, presentato in anteprima mondiale all’80esima Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola, tratta da una graphic novel di Alexis Nolent e Luc Jacamon, racconta la storia di un assassino, interpretato da Michael Fassbender, che dopo un disastroso passo falso sfida i propri committenti, e se stesso, in una caccia all’uomo su scala globale. Oltre a Fassbender, nel cast troviamo Tilda Swinton, Arliss Howard, Charles Parnell e Sophie Charlotte. Stando ad alcune indiscrezioni, The Killer avrebbe “sorpreso e sbalordito il pubblico”, rivelandosi un “thriller gelido e dall’atmosfera intrisa di terrore”. Si aggiunge che il titolo sarebbe poi “decisamente carico di violenza grafica ma anche molto divertente”, con un Michael Fassbender “straordinario e risucchiato nel suo abisso psicologico” e dove “la pianificazione dei colpi dell’assassino è uno degli elementi più affascinati e riusciti del progetto”. Il film, ricordiamo, prima di giungere sulla piattaforma streaming è approdato in sala con una distribuzione limitata.

Gli appassionati di drama coreani potrebbero trovare pane per i loro denti con l’uscita di At the moment – 10 storie d’amore, serie antologica – ambientata durante la pandemia – che racconta dieci storie d’amore uniche di passione e struggimenti. Il contenuto ideale per coloro che stanno cercando non soltanto qualcosa di romantico da guardare, ma anche qualcosa che faccia riflettere su quanto siano spesso complicati i sentimenti.

Netflix: tutte le novità tra il 6 e il 12 novembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

In fuga dall’amore eterno (stagione 1) – 8 novembre

At the moment – 10 storie d’amore (stagione 1) – 10 novembre

Film originali

The Killer – 10 novembre

Documentari

Robbie Williams (stagione 1) – 8 novembre

