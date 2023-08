Netflix, film e serie TV tra il 7 e il 13 agosto 2023

La seconda settimana di agosto 2023 è più che buona per Netflix, che può godere di un paio di contenuti particolarmente interessanti.

In primis il film Heart of Stone, in cui la bella Gal Gadot veste i panni dell’agente speciale Rebecca Stone, che lavora per conto di un’agenzia d’élite le cui mosse sono stabilite da un dispositivo speciale chiamato “il Cuore”. Quando il Cuore diventa l’obiettivo di una giovane hacker, Rebecca e il suo gruppo affronteranno una pericolosa lotta contro il tempo per scongiurare il peggio.

Incuriosisce molto anche Zombiverso, reality coreano in cui i partecipanti dovranno sfuggire a orde di zombie per sopravvivere. Chi viene morso, è escluso dal gioco. Proprio come The Walking Dead o altri famosi titoli incentrati su una apocalisse zombie, nello show i protagonisti dovranno unire le forze e andare alla ricerca di beni di prima necessità per non diventare il cibo delle fameliche creature.

Spazio infine a Marry My Dead Body, film in cui un agente di polizia trova una busta rossa matrimoniale prima di scoprire che il proprietario è un fantasma che gli chiede di sposarlo per potersi reincarnare. Ma cosa accadrà quando l’essere umano e il fantasma formeranno un legame speciale?

Netflix: tutte le novità tra il 7 e il 13 agosto 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Painkiller (stagione 1) – 10 agosto

Film originali

Marry My Dead Body – 10 agosto

Heart of Stone – 11 agosto

Documentari e Reality

Zombiverso (stagione 1) – 8 agosto

Untold: Johnny Football – 8 agosto

