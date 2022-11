Netflix, film e serie TV in uscita tra il 7 e il 13 novembre 2022

La seconda settimana del mese non è priva di sorprese per gli abbonati Netflix, che potranno contare su altre interessanti novità dopo quelle della superlativa settimana precedente.

Tra il 7 e il 13 novembre debutta infatti la nuova stagione di The Crown, che ripercorre la storia della compianta regina Elisabetta II. La season 5 spalanca le porte a un nuovo decennio, in cui la famiglia reale si trova davanti alla più grande sfida mai affrontata mentre il pubblico mette in dubbio il suo ruolo nella Gran Bretagna degli anni ’90. Carlo spinge la madre ad acconsentire al divorzio con Diana, gettando le basi per una crisi costituzionale della monarchia.

La magia del Natale sopraggiunge sulla piattaforma con l’arrivo del film Falling for Christmas, con protagonista Lindsay Lohan nei panni di una viziata ereditiera. La donna, in seguito a un incidente sciistico che le provoca un’amnesia totale, finisce sotto le cure dell’affascinante proprietario di un rifugio e di sua figlia proprio nei giorni che precedono il Natale. Una commedia romantica per chiunque volesse respirare un po’ di atmosfera natalizia!

Accontentati anche gli appassionati di crime. Dopo The Good Nurse, film uscito nel mese di ottobre, ecco spuntare il documentario su Charlie Cullen, uno dei serial killer più prolifici della storia. Intitolato L’infermiere killer, il documentario è tratto dal bestseller di Charles Graeber e presenta interviste con gli infermieri che hanno denunciato il collega, il quale ha ucciso centinaia di pazienti di varie strutture mediche del nord-est degli Stati Uniti. Non mancano registrazioni audio dello stesso Cullen ad arricchire il contenuto.

Infine, spazio a Is That Black Enough for You?!?, documentario in cui il critico Elvis Mitchell ripercorre la storia del cinema nero dagli anni ’70. Il documentario si incentra sull’impatto degli afroamericani nei film, rivelando interessanti aspetti della rappresentazione nera dalle origini del cinema.

Netflix: tutte le novità tra tra il 7 e il 13 novembre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

The Crown (stagione 5) – 9 novembre

Film originali

Proiettile vagante 2 – 10 novembre

Falling for Christmas – 10 novembre

Documentari

L’infermiere killer – 11 novembre

Is That Black Enough for You?!? – 11 novembre

