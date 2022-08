Netflix, film e serie TV in uscita tra l'8 e il 14 agosto 2022

Settimana piuttosto ricca di contenuti per Netflix quella tra l’8 e il 14 agosto 2022. È infatti prevista una ventata d’aria fresca per il gigante dello streaming, sia sul fronte seriale che cinematografico.

Per quanto riguarda le serie TV, infatti, è in arrivo la terza stagione di Locke & Key, capitolo finale del mystery incentrato sulle chiavi che conferiscono poteri magici a chi le utilizza. Nei nuovi episodi, la famiglia Locke scopre ancora più magia mentre affronta un nuovo nemico demoniaco deciso a impossessarsi delle chiavi.

Sempre tra gli show in arrivo è prevista anche School Tales: La serie, un’antologia di storie di fantasmi dirette da esperti registi horror thailandesi, ambientate nei corridoi di un liceo.

Poi vale la pena di tenere in considerazione Non ho mai… 3. Devi e le sue amiche potrebbero finalmente non essere più single. Ma stanno per imparare che le relazioni sono accompagnate dalla scoperta di se stessi e da tutti i problemi del caso.

Lato cinema, invece, sbarca sulla piattaforma la commedia musicale 13: Il musical. È il racconto di un brillante studente delle medie che, dopo essersi trasferito in Indiana da New York in seguito al divorzio dei genitori, è determinato a organizzare il miglior Bar Mitzvah di sempre.

E ancora, da non perdere Day Shift – A caccia di vampiri, in cui Jamie Foxx interpreta un padre operaio che, lavorando duramente per garantire una buona vita alla figlia, pulisce la piscina di San Fernando Valley come copertura per la sua vera fonte di reddito: la caccia e l’uccisione di vampiri in quanto parte di un’unione internazionale di cacciatori di queste creature aggressive. La pellicola promette tanta azione e momenti di adrenalina.

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Locke & Key (stagione 3) – 10 agosto

School Tales: La serie (stagione 1) – 10 agosto

DOTA Dragon’s Blood (libro 3) – 11 agosto

A Model Family (stagione 1) – 12 agosto

Non ho mai… (stagione 3) – 12 agosto

Film originali

Nome in codice: Imperatore – 8 agosto

La canzone del cuore – 10 agosto

13: Il musical – 12 agosto

Day Shift – A caccia di vampiri – 12 agosto

