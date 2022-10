Netflix, 5 horror cult da vedere ad Halloween

Halloween si avvicina e Netflix è un’ottima soluzione per passare una piacevole notte del 31 ottobre. D’altronde, sebbene siano in molte le persone a festeggiare, tante altre preferiscono guardare qualcosa in tutta tranquillità, magari spaventandosi nelle scene più cariche di tensione di qualche horror.

In questo articolo abbiamo quindi raccolto 5 film horror divenuti cult che sono disponibili su Netflix, così da facilitare la scelta a coloro che hanno voglia di vedere una pellicola perfetta per l’occasione.

I film horror divenuti cult disponibili su Netflix

Dal Dracula con Gary Oldman a Hostel, ecco i film perfetti per Halloween sulla piattaforma streaming.

Dracula di Bram Stoker

Il conte Dracula, colpito da una maledizione che lo costringe a nutrirsi del sangue degli esseri viventi in cambio della vita eterna, è determinato a riunirsi con la propria amata. Per raggiungere i propri scopi, si reca a Londra. Nel film del 1992, diretto da Francis Ford Coppola, un giovane Gary Oldman veste i panni del Conte. La trama di Dracula di Bram Stoker è ben costruita e ogni tassello della storia combacia perfettamente l’uno con l’altro. Lo spettatore è totalmente rapito, ipnotizzato e coinvolto dalla storia che trova davanti a sé perdendosi in ogni particolare narrativo e fotografico, in cui nulla è realmente lasciato al caso.

Hostel

Hostel non è un teen-movie, non è un film banale, non è un film pubblicizzato eccessivamente: è un film “disturbante”, che Eli Roth è riuscito a concepire in modo da renderlo il più realistico possibile, senza effetti gore sorprendenti, effetti splatter che dovrebbero rimanere nella mente dello spettatore a qualsiasi costo. Eppure, alcune scene di questa pellicola hanno segnato il genere tanto per la loro brutalità quanto per la scelta delle immagini terrificanti. Adatto a chi non è debole di stomaco!

The Eye

Remake di un horror di successo diretto dai fratelli thailandesi Danny e Oxide Pang, The Eye esce dai confini del terrore per approdare sulla sponda del thriller. Sydney Wells, interpretata dalla ammaliante ed in gamba Jessica Alba, è una donna raffinata ed indipendente, violinista d’orchestra a Los Angeles. Cieca fin dalla tenera età a causa di un tragico incidente, riceve un doppio trapianto di cornea: da allora inizia a scorgere terribili immagini disturbanti che la spingono ad indagare per scoprire il torbido passato del donatore degli occhi.

L’alba dei morti viventi

Diretto da Zack Snyder, attinge a piene mani dal grande classico del 1978 di Romero, Zombi, ma sarebbe sbagliato definirlo un remake. Piuttosto, si tratta di una riuscita rivisitazione. La popolazione mondiale è stata colpita da un misterioso flagello e un esercito di zombie spinti da un’insaziabile fame di carne umana sta per prendere il sopravvento. Dopo essere fuggita dalla sua casa nel Winsconsin, Ana Clark, si unisce a un gruppo di sopravvissuti che trova rifugio in un centro commerciale abbandonato, trasformato per l’occasione in una vera e propria fortezza.

La maschera di cera

La maschera di cera, pur essendo un remake, riesce a regalarci delle soluzioni inaspettate e delle scene di forte potenza visiva. Certo il cast poteva essere scelto con più cura, ma la trama, che è quella del classico teen horror – di cui ricalca tutti i cliché – potrebbe essere ciò che molti cercano. In viaggio per andare a vedere una partita di football, sei amici decidono di sostare nei pressi di un bosco e di accamparsi per la notte, per poi ripartire la mattina seguente. Ma, al risveglio, scoprono che la cinghia di trasmissione di una delle due auto è spezzata. Nelle vicinanze si trova la cittadina di Ambrose, dove due dei ragazzi si dirigono per cercare una stazione di servizio che possa fornire loro una cinghia di ricambio. Lì, sorge un sinistro museo delle cere, che si rivela un po’ particolare.

Avete già visto uno di questi horror? A proposito, non dimenticate di dare un’occhiata ai migliori film Netflix di ottobre 2022!