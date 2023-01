Netflix, i 5 migliori film di gennaio 2023

Il nuovo anno di Netflix inizia con il piede giusto, non solo per le serie TV degne di nota previste già per il primo mese, ma anche per i film di questo gennaio 2023.

Abbiamo dunque fatto una cernita per consigliarvi i cinque migliori, quelli che non dovreste proprio lasciarvi sfuggire nei prossimi giorni.

I film Netflix da non perdere a gennaio 2023

Dalla pellicola ispirata al Massacro del Circeo a un thriller in costume con Christian Bale, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma.

The Pale Blue Eye

Christian Bale è protagonista di The Pale Blue Eye, adattamento cinematografico del romanzo di Louis Bayard diretto da Scott Cooper. Si tratta di un interessante thriller in costume, in cui un investigatore (interpretato dall’attore hollywoodiano succitato) si trova a indagare su una serie di omicidi avvenuti nel 1830 presso l’Accademia militare a West Point, New York. Ad affiancarlo, un giovane cadetto molto attento ai dettagli che in seguito diventerà un autore di fama mondiale, Edgar Allan Poe. La pellicola è disponibile sulla piattaforma streaming dal 6 gennaio.

Ruido – Una voce che non si spegne

L’11 gennaio si aggiunge al catalogo Ruido – Una voce che non si spegne, che racconta la storia di una madre, Julia, il cui cammino si intreccia con le storie delle varie donne che incontra mentre cerca la figlia Ger. Julia è una delle tante madri la cui vita è stata devastata dalla violenza di un paese che ha dichiarato guerra alle donne.

La scuola cattolica

La storia di uno dei più efferati crimini italiani degli anni ’70, il delitto del Circeo, viene raccontata in questa pellicola disponibile dal 18 gennaio. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre del ’75, due giovani amiche furono attirate con l’inganno in una villa di proprietà, dove vennero torturate fino a provocare la morte di uno di loro. Responsabili del massacro due ex studenti di una nota scuola cattolica maschile sorta in un quartiere residenziale di Roma.

JUNG_E

Dal 20 gennaio è disponibile un thriller di fantascienza coreano che si posiziona in un futuro in cui l’uomo è fuggito dalla Terra, ormai devastata da drastici cambiamenti climatici. Alcuni scienziati tentano di sviluppare un robot sfruttando il clone della leggendaria mercenaria Yun Jung-yi, con lo scopo di porre fine a una guerra scoppiata nei rifugi.

You People

Il 27 gennaio approda su Netflix la commedia You People, che vede Jonah Hill protagonista al fianco di Eddie Murphy in un film che sembra essere decisamente esilarante. La storia si incentra su una nuova coppia e le loro famiglie che fanno i conti con l’amore moderno tra scontri culturali, aspettative sociali e differenze generazionali.

