Netflix: tutte le novità tra il 2 e l'8 gennaio 2023

La prima settimana del nuovo anno porta su Netflix più di qualche novità interessante, e, se il buongiorno si vede dal mattino, gli appassionati possono guardare al 2023 con speranza.

Torna infatti, tra il 2 e l’8 gennaio, Ginny & Georgia con la sua seconda stagione. Il dramma familiare riprenderà da dove si era interrotto, con la quindicenne Ginny che spesso si ritrova a pensare di essere più matura della madre trentenne, Georgia. Nella season 1 le abbiamo viste stabilirsi nel pittoresco New England per avere un nuovo inizio, ma non è tutto rose e fiori perché il passato di Georgia minaccia i loro equilibri.

Questa settimana sbarca inoltre sulla piattaforma streaming la serie Copenhagen Cowboy, un noir in sei episodi incentrato sulla giovane giovane eroina Miu che, dopo una vita di servitù, attraversa l’inquietante mondo dei bassifondi criminali di Copenhagen accecata dalla vendetta. Incontrando la sua nemesi Rakel, insieme intraprendono un’odissea attraverso la dimensione naturale e soprannaturale.

E ancora, è il turno de La vita bugiarda degli adulti, show che racconta il passaggio dall’infanzia all’adolescenza di Giovanna, in una Napoli degli anni ’90 divisa in due: quella di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale.

Spazio poi al documentario MADOFF – Il mostro di Wall Street, che svela la verità sullo schema Ponzi da 64 miliardi di dollari ideato da Bernie Madoff, il quale ha distrutto le vite di innumerevoli investitori individuali. Scandagliando le dinamiche del fraudolento business di consulenza finanziaria, il documentario ripercorre, attraverso un avvincente sfumatura thriller, l’ascesa dalle umili origini al ruolo di broker tra i più influenti e potenti di Wall Street.

Infine, l’attesissimo film The Pale Blue Eye, con protagonista Christian Bale.

Netflix: i film e le serie TV tra il 2 e l’8 gennaio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

The Pale Blue Eye – 6 gennaio

Serie TV originali

La vita bugiarda degli adulti (stagione 1) – 4 gennaio

Totenfrau – La signora dei morti (stagione 1) – 5 gennaio

Copenhagen Cowboy (stagione 1) – 5 gennaio

Ginny & Georgia (stagione 2) – 5 gennaio

Documentari

MADOFF – Il mostro di Wall Street – 4 gennaio

