Netflix, da Pinocchio a Niente di nuovo sul fronte occidentale: gli Oscar vinti

Netflix ha a suo modo brillato nella notte degli Oscar 2023. Il colosso dello streaming non è stato il protagonista della cerimonia, ma tutto sommato è riuscito ad accaparrarsi più di qualche statuetta. La notte degli Oscar 2023 è stata dominata da Everything Everywhere All at Once, pellicola che mescola azione e fantascienza, che ha sbancato ottenendo ben sette statuette, tra cui le più prestigiose – quelle al Miglior film e alla Migliore regia. Ma vediamo un po’ cosa ha ottenuto Netflix.

Gli Oscar 2023 di Netflix

Il miglior risultato è stato ottenuto dalla pellicola tedesca Niente di nuovo sul fronte occidentale. Il film segue le vicende di un giovane che, nella Germania del 1917, mente riguardo la sua età per potersi arruolare con i suoi amici, spinti dal desiderio di sentirsi dei veri soldati che combattono per la patria. La guerra, però, è un dramma che ben presto sconvolge la vita del protagonista, smantellando quasi immediatamente la sua esuberanza. La pellicola si è aggiudicata l’Oscar alla Migliore colonna sonora originale, al Miglior film internazionale e alla Miglior fotografia, tra gli applausi dei presenti. Avevamo inserito la produzione tedesca tra i migliori film originali Netflix del 2022.

Ma Netflix ha vinto anche grazie ad un altro grande progetto: Pinocchio di Guillermo del Toro, che si è portato a casa l’Oscar al Miglior film d’animazione. Il lungometraggio reinterpreta la celebre favola italiana scritta da Collodi, contestualizzandola in un momento storico ben preciso: l’egemonia fascista. Tra personaggi molto noti a coloro che già conoscono la storia e altri puramente immaginati, il film è riuscito a ottenere il consenso di pubblico e critica.

E ancora, il servizio di streaming ha trionfato anche con Raghu, il piccolo elefante nella categoria Miglior cortometraggio documentario. La storia racconta di una coppia, Bomman e Bellie, che nell’India meridionale, dedicano la loro vita a prendersi cura di un cucciolo di elefante orfano di nome Raghu, creando insieme una famiglia come nessun’altra.

Avete visto qualcuna di queste produzioni?