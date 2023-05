Netflix, 5 saghe cinematografiche da recuperare in streaming

Netflix ha introdotto nel suo catalogo una serie di saghe cinematografiche degne di nota negli ultimi anni, di quelle che meritano di essere viste almeno una volta nella vita.

Film di successo, che hanno incantato grandi e piccoli nel corso degli anni. In questo articolo abbiamo quindi raccolto 5 saghe cinematografiche interamente disponibili su Netflix.

5 saghe da vedere su Netflix

Dal maghetto inglese nato dalla penna della Rowling al blockbuster di Steven Spielberg con i dinosauri, ecco le saghe cinematografiche da recuperare per intero sulla piattaforma streaming.

Hunger Games

Hunger Games è la saga che ha consacrato la carriera di Jennifer Lawrence (divenuta in seguito premio Oscar). La prima pellicola del 2012 si ambienta in un futuro distopico post-apocalittico in cui la nazione, governata dalla ricca Capitol City, è divisa in 13 distretti. Da questi, ogni anno vengono prelevati un ragazzo e una ragazza per farli partecipare agli Hunger Games, competizione in cui i concorrenti combattono fino all’ultimo sangue. La pellicola ha due sequel: Hunger Games: La ragazza di fuoco e Hunger Games: il canto della rivolta.

Twilight

L’amore proibito tra l’umana Bella e il vampiro Edward fece sognare milioni di adolescenti quando Twilight uscì, nel 2008. Un romanzo, divenuto film, che ha ridisegnato la figura del vampiro, in un certo senso romanticizzandola e contestualizzandola in una società moderna. Il sentimento che nasce tra i protagonisti è coraggioso e sfida persino le leggi della natura, dando vita a una love story surreale ma idilliaca. Alla pellicola fanno seguito quattro film (New Moon, Eclipse, Breaking Dawn – Parte 1 e Breaking Dawn – Parte 2.), tutti disponibili sulla piattaforma.

Il signore degli anelli

Era l’ormai lontano 2003 quando al cinema faceva il suo esordio Il signore degli anelli, prima pellicola della trilogia di Tolkien. La storia di Frodo, che deve attraversare la Terra di Mezzo per sbarazzarsi dell’Unico Anello e sconfiggere il Male ha attraversato generazioni, e il sublime lavoro di Peter Jackson alla regia ha regalato a tutti gli appassionati di cinema una vera e propria pietra miliare. Su Netflix è possibile trovare anche gli altri due film successivi, Le due torri e Il ritorno del re.

Harry Potter

Il mondo magico nato dalla fantasia di J. K. Rowling ha ottenuto la sua trasposizione cinematografica nel 2001, dando vita a un franchise milionario. Le avventure vissute da Harry Potter e i suoi amici dentro e fuori la scuola di magia di Hogwarts sono famose in tutto il mondo, e gli otto film che compongono la saga accompagnano lo spettatore in un viaggio tanto fantastico quanto di crescita personale. Sulla piattaforma streaming sono disponibili tutte le pellicole.

Jurassic Park

La trilogia nata nel 1992 dalla mente di Steven Spielberg è tutt’oggi un capolavoro di tecnologia e scenografie, grazie alla realizzazione certosina di dinosauri animatronici. In un mondo in cui i lucertoloni del giurassico sono stati riportati in vita grazie al DNA estratto dai fossili, i film della saga di Jurassic Park ci fanno interrogare su quanto sia giusto controllare la natura e mettersi al di sopra di essa. Nel catalogo si possono trovare anche i sequel: Il mondo perduto e Jurassic Park 3.

Avete visto ognuna di queste saghe? A proposito del gigante dello streaming, date un’occhiata alle migliori serie TV Netflix di maggio 2023!