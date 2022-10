Netflix, 5 serie TV horror recenti da vedere ad Halloween 2022

Netflix sa benissimo che molte persone trascorreranno la notte di Halloween davanti alle sue serie TV, vedendo qualcosa di spaventoso.

Così, per evitare che gli abbonati perdano troppo tempo alla ricerca di un contenuto, abbiamo selezionato 5 serie TV horror di recente uscita che meritano di essere viste. Buona lettura!

Le serie TV horror di Netflix per Halloween 2022

Dal nuovo show di Mike Flanagan a un drama coreano in grado di tenere gli spettatori incollati allo schermo, ecco cosa guardare in occasione del 31 ottobre.

Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer

Dall’ideatore di American Crime Story, Ryan Murphy, la serie narra la vera storia del mostro di Milwaukee, serial killer statunitense responsabile di diciassette omicidi. Pensato per un pubblico adulto, lo show racconta in dieci episodi il passato di Jeffrey Dahmer, indagandone infanzia e adolescenza. Jeffrey soffriva di molteplici disturbi mentali, a confermarlo il fatto che conservava i corpi smembrati delle vittime nel suo appartamento, anche sotto forma di soprammobili. L’assassino mieteva le sue vittime indisturbato, lontano dagli occhi della polizia; ma quando odori nauseabondi e urla raccapriccianti iniziano via via ad emergere, le forze dell’ordine capiscono di dover fermare al più presto questa furia omicida. Ci teniamo a precisare che La storia di di Jeffrey Dahmer è reale, quindi non andrebbe vista con il distacco di una fiction ma tenendo bene a mente che gli eventi raccontati hanno distrutto la vita di intere famiglie.

Il diavolo in Ohio

Altro show tratto da fatti realmente accaduti, prima raccolti nell’omonimo romanzo di Daria Polatin (coinvolta nel progetto Netflix). La trama mette al centro la storia di Suzanne Mathis, psichiatra ospedaliera che accoglie in casa la giovane Mae, una misteriosa adolescente che sembra essere fuggita da una pericolosa setta satanica. La giovane è traumatizzata e nasconde qualcosa, così Suzanne, con l’aiuto di un detective della polizia, cerca di fare luce sul suo passato e di ricostruire gli avvenimenti che l’hanno portata a fuggire dalla sua comunità.

The Midnight Club

Mike Flanagan, creatore di titoli di successo come la serie antologica The Haunting of, è artefice di questo adattamento del romanzo horror scritto nel 1994 dallo scrittore Christopher Pike. La trama ruota attorno a un gruppo di ragazzi, malati terminali, che sono ricoverati nella clinica Rotterdam House. Per esorcizzare la paura della morte, gli adolescenti prendono parte a un particolare club che prevede riunioni nel cuore della notte, durante le quali si raccontano storie terrificanti per farsi forza a vicenda e affrontare le loro paure. Decidono così di sancire un patto: il primo di loro a morire dovrà comunicare con i restanti membri dall’aldilà. Quello che i giovani non sanno è che ciò darà il via a una serie di spaventosi eventi all’interno della clinica.

Non siamo più vivi

Show coreano basato su un’apocalisse zombie e che ha per protagonisti un gruppo di liceali. La scuola che frequentano diventa infatti l’epicentro di un’epidemia che finisce per trasformare l’intera città in non morti: gli studenti, intrappolati nell’edificio, devono quindi combattere per uscire, mentre attendono che il governo faccia qualcosa. Non possono comunicare con l’esterno, sono senza cibo e non ci sono adulti a proteggerli. Non resta loro che contare gli uni sugli altri per evitare di essere trasformati.

Archive 81 – Universi paralleli

Archive 81 – Universi alternativi è l’ennesima prova del fatto che Netflix abbia ben capito come confezionare ottime serie TV horror. Al centro delle vicende c’è l’archivista Dan, esperto nel recupero di cassette rovinate dal tempo, che viene ingaggiato per recuperare alcune vecchie VHS danneggiate da un incendio del 1994. Tra passato e presente, Dan ci trascina in un incubo a occhi aperti in cui si fatica a distinguere il reale dall’immaginario. Archive 81 ha il grande merito di catturare immediatamente lo spettatore assetato di misteri, ma purtroppo la serie non è stata rinnovata per una seconda stagione del gigante dello streaming. In ogni caso, ne consigliamo la visione perché la storia raccontata merita un’occasione.

Serie extra: da tenere in considerazione anche Cabinet of Curiosities, che non abbiamo potuto inserire nella lista data la sua uscita prevista per il 25 ottobre. Si tratta di un’antologia a tema horror creata da Guillermo del Toro, durante la quale il regista premio Oscar presenta la sua personale selezione di storie spaventose, una più terrificante dell’altra.

Avete già visto qualcuna di queste serie adatte ad Halloween? A proposito della piattaforma, vi ricordiamo di dare un’occhiata alle migliori serie Netflix di ottobre 2022.