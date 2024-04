New entry in famiglia Huawei: smart Band 9 e serie Nova 12!

Entra nell’universo delle novità Huawei, un mondo di innovazione adatto a ogni esigenza e a ogni portafoglio. Le ultime proposte del brand, la Huawei Band 9 e la serie di smartphone Huawei Nova 12, sono finalmente disponibili sullo shop ufficiale del brand, e ad un prezzo più vantaggioso che mai! Non perdere tempo, dai un’occhiata e scegli quello che fa al caso tuo!

Inizia il tuo viaggio con la rivoluzionaria Huawei Band 9, una smartband all’avanguardia progettata per offrire un’esperienza di sport e fitness senza precedenti. Con funzionalità migliorate e un design elegante, sottile e super leggero, questa nuova versione è l’accessorio perfetto per chi desidera monitorare le proprie attività quotidiane con stile.

Smartphone e smart band di nuova generazione nella famiglia Huawei!

Ma le sorprese non finiscono qui! Il Band 9 è dotato di tecnologie all’avanguardia, come il fantastico Huawei TruSport, ideale per chi vuole un vero compagno di allenamenti a supportarlo in ogni tipo di attività. Queste funzionalità avanzate consentono di monitorare con precisione l’attività fisica e la tua condizione di salute, offrendo una visione completa della tua salute e del tuo benessere.

E non dimentichiamoci della serie di smartphone Huawei nova 12, un concentrato di design e prestazioni. Nova 12s e nova 12i sono le stelle di questa collezione, ognuna con caratteristiche uniche che le rendono una scelta ideale per chi cerca uno smartphone alla moda e versatile.

Entrambi i modelli conservano l’iconico design Star Orbit Ring, mentre nova 12i va oltre con il Super Star Orbit Ring, aggiungendo un tocco di eleganza in più. Non solo si tratta di modelli potenti, pensati per assicurarti una dinamicità senza precedenti durante qualsiasi attività quotidiana, ma in più sono provvisti di fotocamere incredibili. Potrai immortalare i tuoi ricordi senza perdere nemmeno un dettaglio!

Scopri le ultime novità direttamente sullo shop ufficiale di Huawei e assicurati il meglio al prezzo più vantaggioso, con la massima assistenza prima e dopo l’acquisto!

