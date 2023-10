Nintendo Switch in regalo se attivi una di queste offerte Sky

Sky ha scelto di regalare una Nintendo Switch del valore di 299 euro a tutti coloro che attiveranno una delle seguenti offerte: Sky TV e Netflix + Cinema a 29,90 euro al mese per 18 mesi, Sky Glass + Sky TV e Netflix + Cinema a 29,90 euro al mese per 18 mesi, oppure Sky TV + Sky Sport a 30,90 euro al mese per 18 mesi. Le offerte sono valide fino alla mezzanotte del 31 ottobre e attivabili online su questa pagina.

Il regalo a sorpresa di Sky: una Nintendo Switch del valore di 299 euro

La prima offerta corrisponde al pacchetto Intrattenimento Plus (Sky TV e Netflix) con l’aggiunta di Sky Cinema (che include anche Paramount+). Il prezzo è di soli 29,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44 euro, con attivazione a partire da 9 euro con Sky Q tramite Internet.

La seconda offerte prevede l’aggiunta della TV Sky Glass da 11,90 euro al mese per 48 rate, con anticipo di 25 euro invece di 125 euro.

La terza e ultima offerta che ti consente di ricevere una Nintendo Switch in regalo è Sky TV + Sky Sport, con tutta la Formula 1 e la MotoGP in diretta, più le coppe europee, il tennis, il basket e tanti altri sport. Attivazione a partire da 9 euro con Sky Q via Internet.

Per ricevere la console di videogiochi in regalo assicurati di attivare il contratto entro e non oltre il 30 novembre 2023 e di essere in regola dal punto di vista amministrativa alla data dell’11 gennaio 2024. Entro il 31 gennaio 2024 riceverai una comunicazione via email con le istruzioni per richiedere il premio.

Cogli al volo la promozione speciale di Sky per ricevere in regalo una Nintendo Switch del valore di 299 euro ed entrare nel mondo Sky a un prezzo concorrenziale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.