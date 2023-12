NINTENDO SWITCH LITE e ANIMAL CROSSING: ecco il prezzo BOMBA

Tra tutte le console di nuova generazione, sicuramente Nintendo Switch è una delle più versatili, dal momento che può essere utilizzata senza problemi per giocare anche in mobilità, soprattutto quando ci si trova fuori casa e non si dispone ovviamente delle console casalinghe. Alla luce di questo e con l’avvicinarsi delle festività natalizie Amazon ha quindi ben pensato di proporti Nintendo Switch Lite in edizione speciale con Animal Crossing all’eccezionale prezzo di soli 219 euro, risparmiando un bel po’ rispetto all’originale prezzo di listino proposto dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso Nintendo.

Nintendo Switch Lite: un mondo di divertimento

Partiamo prima di tutto dalla console in sé, che si presenta in questo caso nella sua splendida colorazione Turchese, adatta soprattutto ai più giovani giocatori. In questo caso il design è infatti totalmente ispirato al suo videogioco di riferimento, ovvero Animal Crossing: New Horizon.

All’interno della Nintendo Switch Lite troverai infatti il gioco già preinstallato, per cui potrai iniziare a giocare praticamente sin da subito, senza la fastidiosa necessità di portarti in giro giochi in edizione fisica. Grazie alle dimensioni estremamente contenute di Nintendo Switch Lite, hai la possibilità di trasportarla praticamente ovunque all’interno del tuo zainetto o della tua valigia da viaggio, senza alcun tipo di problema.

All’interno di Animal Crossing potrai finalmente costruire fin da zero la tua vita all’interno dell’isola deserta di Nook, avendo la possibilità di creare il tuo paradiso completamente personalizzato, tra alberi, fiori, mobili di casa e tanto altro ancora.

Una delle componenti senz’ombra di dubbio più riuscite di Animal Crossing: New Horizon consiste nella sua natura in multiplayer: puoi infatti giocare fino a un massimo di 8 giocatori in contemporanea attraverso la modalità in multiplayer online, permettendo ad esempio ai tuoi amici di visitare la tua isola, o tu di andare nella loro per una simpatica gita in compagnia, creando delle divertenti esperienze di cooperazione condivisa.

In definitiva a poco più di 210 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle console migliori di questa generazione, con cui potrai divertirti con centinaia di giochi perfetti per i tuoi gusti: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa Nintendo Switch Lite con Animal Crossing in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.